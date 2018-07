Tettnangs Firmen beweisen Sportgeist

Beim ZF-Firmenlauf in Friedrichshafen haben Mitte Juli rund 3800 Läufer mitgemacht. Ein voller Erfolg – sowohl für die Athleten als auch die Veranstalter. Ebenso sportlich zeigten sich mehr als 300 Läufer von Tettnanger Unternehmen, die ihre Firmen auf der fünf Kilometer langen Strecke rund um das Häfler Messegelände würdig und auch erfolgreich vertraten, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Neben dem Tettnanger Sensorenhersteller Wenglor Sensoric, der mit rund 100 Läufern an den Start ging, stellten auch die Firmen Avira (32 Läufer), Vaude (48 Läufer), Brosa (acht Teilnehmer), Winterhalter (25 Läufer), Futronic (sechs Läufer), die IFM Electronic (57 Läufer) sowie die LTS Licht & Leuchten GmbH mit 37 Läufern ausreichend Athleten bereit. Und das mit Erfolg: Alle kamen an, niemand hat sich verletzt und alle hatten Spaß. Und vier der Läufer von Tettnanger Unternehmen landeten mit ihren Einzelzeiten sogar in der Top20-Rangliste des Wettbewerbs. Die beste Staffelwertung der männlichen Teams erreichte Wenglor Sensoric auf Rang sechs, bei den Mixed Staffeln durften sich die IFM und Vaude über Rang drei beziehungsweise Rang sieben freuen. Bei der Damenwertung erzielten die Teams von Winterhalter, Wenglor und Vaude die Plätze vier, fünf und sechs in der Gesamtwertung.

Auch aus Sicht der Unternehmen war der Firmenlauf eine tolle Möglichkeit, sich zu präsentieren und nicht nur sportlich – trotz der heißen Wetterbedingungen um die 30 Grad – eine gute Figur abzugeben: „Wie schon im vergangenen Jahr, war der Firmenlauf in Friedrichshafen auch in diesem Jahr eine tolle Veranstaltung für die Wenglor-Mitarbeiter“, freute sich Wenglor-Geschäftsführer Rafael Baur, der sich selbst das Lauf-Jersey überzog und die Strecke gemeinsam mit Kollegen bewältigte. „Wir hatten dabei eine Menge Spaß, haben viele bekannte Gesichter getroffen und dabei auch sportlich ein gutes Bild abgeliefert – wir werden sicher im nächsten Jahr wieder am Start sein.“