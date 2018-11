Tettnangs Erste verliert 7:9

Niederlage, Remis, Sieg: So lautet nach einem Vereinsbericht die Bilanz der aktiven Tischtennisteams aus Tettnang vom Wochenende.

In der Bezirksklasse musste Tettnangs erste Herrenmannschaft beim Tabellennachbarn in Weingarten antreten. Der Auftakt war sehr verheißungsvoll, mit Jürgen Hanke/Philipp Junginger, Christian Mutzel/Julian Cilek und Stefan Geßler/ Markus Schmidt wurden alle drei Doppel gewonnen. Mit einer knappen Niederlage von Junginger startete Tettnang in die Einzelpaarungen. Mutzel und Cilek holten zwei weitere Siege, während Geßler und Schmidt, letzterer mit einer knappen Fünfsatzniederlage, verloren. Durch einen Sieg von Hanke gingen die Tettnanger mit einer 6:3-Führung in die zweite Runde. Hier waren Mutzel und Junginger Niederlagen unterlegen. Cilek und Geßler zeigten sich jeweils im Entscheidungssatz nicht nervenstark und verloren knapp. Auch Hanke blieb nur zweiter Sieger. Schmidt verkürzte zwar noch auf 7:8. Im Schlussdoppel waren Mutzel/Cilek zeitweise auf der Siegerstraße, hatten dann jedoch im Entscheidungssatz knapp das Nachsehen. Nach dieser unnötigen 7:9-Niederlage rutschten die Tettnanger auf Platz sieben ab.

Besser machte es die zweite Herrenmannschaft in der Kreisliga B gegen den TV02 Langenargen III. Siegfried Merath/Markus Schmidt und Karl Knöpfler/Henry Winkler besorgten, bei einer Niederlage von Stefan Wagner/Holger Hübner, die 2:1-Führung. Im weiteren Spielverlauf lag Tettnang zwar mit 3:4 zurück, doch am Ende siegte man klar mit 9:4. Merath überzeugte mit zwei Siegen, seine Teamkollegen steuerten je einen Sieg bei. Mit nunmehr 8:0 Punkten steht Tettnang weiterhin an der Tabellenspitze.

In der Kreisklasse holte die vierte Tettnanger Tischtennismannschaft gegen Langenargen V ein 6:6. Es spielten Martin Knödler, Thomas Erb, Tin Tran, Hans-Peter und Edy Miller.