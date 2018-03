Tettnangs Erste gelingt Überraschungscoup

In der Bezirksklasse ist Tettnangs erste Tischtennis-Herrenmannschaft gegen Ettenkirch I angetreten. In der Vorrunde verlor der TSV in eigener Halle mit 2:9 und so ging man ohne große Erwartungen in das Spiel. Am Ende setzte sich Tettnang überraschend mit 9:6 durch.

Der Auftakt bei den Doppeln, Thomas Schober/ Philipp Junginger und Stefan Geßler/ Stefan Wagner verloren, während Julian Cilek/ Christian Mutzel gewannen, war nicht optimal. Cilek verlor das Auftakteinzel, während Junginger kampfstark nach fünf spannenden Sätzen in der Verlängerung siegreich blieb. Auch Schober und Geßler holten Siege. Nach der Niederlage von Wagner und einem Sieg von Geßler führte Tettnang etwas überraschend nach der ersten Runde mit 5:4. Im vorderen Paarkreuz gab es dann für Junginger und Cilek je eine Niederlage, doch dann kam die Wende. Die an diesem Tage großartig aufspielenden Schober, Mutzel, Wagner und Geßler ließen nichts mehr anbrennen und sorgten für den eindrucksvollen 9:6 Erfolg. Damit stehen die Montfortstädter auf dem siebten Tabellenplatz und haben vor dem Relegationsplatz zwei Punkte Vorsprung.

In der Kreisliga B musste die zweite Herrenmannschaft beim Tabellenzweiten, dem TSB Ravensburg II, antreten. Mit 3:9 fiel die Niederlage doch etwas deutlich aus. Die Punkte holten das Doppel Holger Hübner/ Karl Katzoreck und Markus Schmidt und Katzoreck bei den Einzeln. Sie bleiben auf Platz sieben der Tabelle.

Die Dritte musste in der Kreisklasse Bodensee gegen die Sportfreunde eine deutliche 0:7 Niederlage einstecken.