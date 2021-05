Tettnangs CDU – ein 75er

Auf 75 Jahre kann die CDU Ortsgruppe in Tettnang blicken. Am 18. Mai 1946 erfolgte die Gründung im Gasthof „Krone“ – dies „unter großer Beteiligung“, wie es damals hieß. Etwas mehr als ein Jahr war damals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vergangen.

Zur Vorgeschichte.:

Bereits im Potsdamer Abkommen hatten die Alliierten 1945 festgelegt, dem deutschen Volk demokratische Parteien zu erlauben. Doch der Weg dahin dauerte einige Monate. Tettnang unterstand seit dem Einmarsch der Franzosen am 29. April 1945 der französischen Militärregierung. Der frühere Stadtpfleger Julius Bertsche wurde als kommissarischer Stadtpfleger eingesetzt. Das Leben in der Stadt steht im Zeichen von Lebensmittelknappheit, Einquartierungen, Säuberungen in der Verwaltung, dem Wiederaufbau zerstörter Gebäude (wie der St.-Gallus-Kirche) und der Sorge um die noch in Gefangenschaft verbliebenen Soldaten. Von den 756 eingezogenen Kriegsteilnehmern waren am Jahresbeginn 1946 noch 307 nicht zurückgekehrt. 1939 hatte die Stadt 4409 Einwohner gezählt, sieben Jahre später waren es bereits 5372 Personen.

Als letzte der vier Besatzungsmächte gestattete Frankreich am 13. Dezember 1945 die Gründung beziehungsweise Wiedergründung demokratischer Parteien. Bedingung hierzu war die Genehmigungspflicht der Militärregierung und als Voraussetzung ein demokratisches Programm sowie unbelastete Vorstände. Am 21. Februar 1946 erfolgte die Einsetzung eines Gemeinderats-Kommitees durch die Militärregierung. Unbelastete Bürger wurden hierzu bestimmt. Die früheren Zentrums-Mitglieder Hans Rösch werden zum ersten und Josef Reck zum zweiten Beigeordneten bestimmt.

Nachdem Tettnang durch die Verfügung Nr. 10 der Militärregierung Anfang 1946 den Status einer Kreisstadt wiedererlangt hatte (1937 war Friedrichshafen Sitz der Kreisleitung und Verwaltungsmittelpunkt geworden), erfolgte am 15. April 1946 die Gründungsversammlung des Kreisverbandes der CDU. Zuvor wurde lange erwägt, die Zentrumspartei, die vor dem Krieg die bestimmende Partei des Kreises war, wiederzugründen. Man einigte sich schließlich auf Christlich Demokratische Union, das heißt, die neue Partei sollte auf Toleranz (überkonfessionell) und auf Loyalität aufgebaut werden.

Führungsduo mit Josef Locher und Paul Graser

Und dann lag die Genehmigung der Militärregierung für die Gründung des CDU-Ortsvereins Tettnang vor: „Unter großer Beteiligung“ fand sie am 18. Mai im Gasthof „Krone“ statt, geleitet von Gemeinderat Hans Rösch. Zum Vorsitzenden wurde Josef Locher aus Bechlingen gewählt, zweiter Vorsitzender wurde Paul Graser, Schlosser in Bechlingen. Weitere Gründungsmitglieder waren: Franz Ertinger, Tapezierer, Josef Forster jun., Schreinermeister, Georg Maierhofer, Werkmeister, Josef Bonenberger, Bauer, Josef Schindele, Wäschereiinhaber, Gustav Pfau, Mechaniker, Gustav Pfleghaar, Feiler, Eugen Maier, Postinspektor a. D., Amtsbote Josef Krämer und Johanna Bär.

Hauptpunkte des Programms: Zusammenarbeit aller Christen in einer starken, auf christlicher Grundlage stehenden politischen Partei. Der Neubau des demokratischen Staates sollte auf den Fundamenten Freiheit, Wahrhaftigkeit und soziale Gerechtigkeit beruhen. Demokratie wurde als mühsame Selbsterziehung und Arbeit verstanden, politische Arbeit als aktiver Anteil des Volkes an allen politischen Entscheidungen.

Bei der von der Militärregierung gestatteten Gemeinderatswahl am 15. September 1946 erringt die CDU neun von zehn Sitzen. Die Wahlbeteiligung beträgt 85 Prozent. Nach Marie Leuthi (1919-1922) wird Paula Thanner als einzige Frau in den Gemeinderat gewählt. Der zehnte Sitz geht an die SP (später SPD). Hans Rösch wird zum ersten, Hermann Peter (SP) zum zweiten Beigeordneten gewählt.