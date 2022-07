Tettnangs C-Junioren krönen die Saison mit dem Double

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem Gewinn der Bezirksmeisterschaft hat die C1-Fußball-Jugend des TSV Tettnang um Trainer Christian Rasch auch noch das Double mit dem Gewinn des Bezirkspokals geholt – was zuvor noch keiner hiesigen Mannschaft gelang. Somit darf sich der TSV auch als erster Verein auf dem neu ausgespielten Bezirkswanderpokal verewigen.

Beide Spiele waren sehr emotional und lieferten viele Gänsehautmomente. Über all dem standen eine großartige Mannschaftsleistung und enormer Kampfgeist, gepaart mit individueller Klasse in allen Mannschaftsteilen – angefangen bei überragenden Torwartleistungen von Luca Abele und Linus Wölk über eine Abwehr, die in der gesamten Saison nur vier Gegentore zuließ bis zu einem Mittelfeld, in dem leidenschaftlich gekämpft und die Angriffe klug vorbereitet wurden. In der Offensive stellte Tettnang mit Arman Sharifi den Toptorjäger der Liga, den seine Teamkollegen großartig unterstützten.

Mit allen 17 Spielern ging es jüngst zum Bezirkspokal-Finale nach Haslach. Mit dem TSV Berg wartete eine unbequeme Mannschaft, die dem TSV vor wenigen Wochen in der Meisterschaft große Probleme bereitete. Tettnang nahm sich vor, frech, offensiv und mutig ins Spiel zu gehen. Die TSV-Führung in der zweiten Minute glich Berg wenig später aus. In der kampfbetonten und spannenden Partie ging in Tettnang nach 13 Minuten wieder in Führung, doch Berg traf nur eine Minute später zum 2:2, dem Halbzeitstand.

Maßgabe war dann, die Berger Stürmer als Team besser in den Griff zu bekommen und kompakter zu stehen. Die Mannschaft setzte dies gut um und kam selbst weiterhin zu Chancen. In der 42. Minute gelang dann das 3:2, zum dritten Mal an diesem Tag durch Arman Sharifi.

Berg versuchte alles, hielt voll dagegen und kam erst sechs Minuten vor Schluss zur Riesenchance, als Schiedsrichter Michael Spieß Elfmeter gab. Tettnang hatte Glück, der TSV Berg verschoss, und nach drei Minuten Nachspielzeit ertönte der Schlusspfiff - und der Jubel kannte keine Grenzen. Stolz präsentierte die Mannschaft um Kapitän Lasse Haib den Pokal und ließ sich zurecht feiern.

Das Team von Christian Rasch trat nicht nur im Spiel als Mannschaft auf, sondern lebte den Teamcharakter auch neben dem Platz. Der Dank der Trainer galt auch Volker Boos als Sportchef im Juniorenbereich und Andreas Müller als Jugendleiter.