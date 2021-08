Tettnangs Bürgermeister Walter spricht im Interview über Folgen des Wachstums

In den folgenden Jahren wird Tettnang immer mehr Einwohner haben. Redakteur Mark Hildebrandt hat sich mit Tettnangs Bürgermeister Bruno Walter darüber unterhalten, wie sich das in verschiedenen politischen Themenbereichen auswirken wird und was das so schwierig macht.

Tettnang wächst. Die Stadt baut Kindergärten und schafft Provisorien. Die Schulen platzen aus allen Nähten. Ist das bewältigbar? Und wie kann das finanziert werden?

Tettnang wird wachsen, wenn auch langsamer als ursprünglich gedacht. Eine aktuelle Studie geht bis 2035 von bis zu 23 000 Einwohnern aus. Die größte Herausforderung sehe ich im Kindergartenbereich, weil wir da den größten Fehlbedarf haben. Wir werden trotz der ganzen Ausbauschritte der letzten Jahre mit den Kindertagesstätten Schäferhof und Loreto weiteren Bedarf haben.

Wo genau? Und wer zahlt das?

Für Kau und Bürgermoos werden drei zusätzliche Gruppen notwendig sein. Hier wird an einen Standort im Bereich der Seldnerhalle gedacht. Vorstellbar ist eine einzelne fünfgruppige oder eine zweite, zusätzliche Einrichtung. In der Kernstadt gibt es ebenfalls Bedarf und verwaltungsintern auch konkrete Überlegungen, die ich aber noch nicht öffentlich nennen kann. Der Grund ist, dass sie politisch in den Fraktionen noch nicht bekannt sind. Der ländliche Bereich mit Langnau und Tannau ist dagegen im grünen Bereich. Bei fünfgruppigen Kindergärten können wir von 6 bis 6,5 Millionen Euro Investitionskosten ausgehen. Aus meiner Sicht müssten hier Bund und Land aktiv werden. Denn ein großes Problem für Städte sind die Folgekosten. Jede fünfgruppige Einrichtung reduziert unseren jährlichen Investitionsspielraum um rund eine halben Million Euro.

Wie sieht es bei den Schulen aus?

Da betrifft es vor allem Grundschulen: Die Manzenberg-Grundschule ist voll. Da gibt es keine räumliche Option, allenfalls im Bereich der jetzigen Stadthalle. Im Bereich der Schillerschule und Uhlandschule sind Optionen vorhanden. Es hat ja schon mal Überlegungen gegeben, ob man im Dachgeschoss Räume nutzen kann. Die andere Frage wird sein, wie sich die Förderschulen weiterentwickeln: In der Uhlandschule gibt es ja durchaus Räumlichkeiten. Hier wird es innerhalb der nächsten zwei Jahre sicher Überlegungen geben, wie es dort weitergehen wird.

Auch im Zusammenhang mit einer Sporthalle? Die Planung am Manzenberg war mal größer und wird nun kleiner gebaut. Schon die große Lösung war laut dem Büro SportConcept damals bereits zu klein für die Zukunft.

Der Rückfall auf die dreiteilige Sporthalle geschah aus Kostengründen, ist aber eine Verbesserung gegenüber dem Status Quo. Die Stadthalle hat ja nur zwei Hallenteile. Was man auf der anderen Seite klar sehen muss, ist, dass wir im Bereich Schillerschule und Uhlandschule keine befriedigende Sportlösung haben. Zusammen mit der Grundschulthematik wird man das in diesem Bereich nochmals angehen müssen. Es gab vor etwa zehn Jahren Überlegungen zu einer Sporthalle an der Weinstraße. Ich bin mir sicher, dass die Frage wieder hochkommen wird.

Wachstum bedeutet mehr Verkehr, auch auf dem Rad. Wie schaut es da in Sachen Infrastruktur aus?

Wir müssen Radfahren grundsätzlich attraktiver zu machen. Die ganze Welt redet über den Klimawandel. Die größte Herausforderung in Tettnang ist aus meiner Sicht, dass die bestehende Bebauung unglaublich enge Grenzen in der Innenstadt setzt. Eine Frage ist: Wie schafft man eine Anbindung in Richtung Süden und damit an die Schulen? Die Überlegung ist, auf der Verbindung Karlstraße, Graf-Eberhardt-Straße, Pestalozzi-Straße und weiterführend zur Loretostraße eine Fahrradstraße zu schaffen. Das ist tatsächlich die einzige Alternative parallel zur sehr stark befahrenen Lindauer Straße. Die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern sich gerade ein Stück weit für Fahrradstraßen. Das müssen wir klar im Blick behalten.

Wird das eine Auswirkung auf die B 467 alt haben?

Das haben wir uns in der Tat zusammen mit der Initiative sehr genau angeschaut. In Tettnang gibt es ja einen klaren Grundsatzbeschluss dafür. Aber es gibt auch an anderen Routen Potenziale. Die Wangener Straße mit ihrem Gefälle etwa schreit förmlich danach, hier für Radfahrer eine vernünftige Lösung zu finden. Da gibt es auch eine Überlegung mit dem Regierungspräsidium zusammen, aber gefühlt ist das ein dickeres Brett, das wir da bohren müssen.

Wie fair wird Wohnen sein? Für die geplanten Baugebiete sind die kommenden baulandpolitischen Grundsätze zu spät …

Es gibt innerhalb der Kernstadt und in Kau durchaus noch größere unbebaute Flächen. Und ich glaube: Wenn die Gebiete kommen, die jetzt in der Entwicklung sind, dann wird der Druck ein wenig aus dem Wohnungsmarkt rauskommen. Dann bewegen sich hoffentlich auch die Mieten wieder in einem anderen Bereich.

Die Grundsätze beziehen sich ja nicht nur auf Wohnen, sondern auch auf andere, soziale Zwecke. Wie wird bezahlbarer Wohnraum geschaffen, wenn auch das möglich ist? Und wie ist das finanzierbar?

Am Ende ist es die Entscheidung des Gemeinderats, was er mit dem Anteil der städtischen Flächen in einem Neubaugebiet macht. Ich nehme an, dass das Gremium in den ersten Jahren eher zu Konzeptvergaben im Bereich gefördertes Wohnen tendieren wird. Wenn der Bedarf später vielleicht nicht mehr in diesem Maße da ist, soll das Konzept dann aber die Freiheit bieten, auch andere Schwerpunkte setzen zu können. Aber es ist in der Tat eine Abkehr von dem Ziel, über Grundstücksverkäufe auch entsprechende Erlöse zu erzielen. Wir werden nicht mehr die Preise bezahlen können wie früher. Da müssen wir schauen, wie man da eine gute Balance hinbekommt.

Bei Bauprojekten formieren sich gehäuft Bürgerinitiativen. Ein Kritikpunkt ist oft mangelnde Beteiligung, zu späte Information, und das Ignorieren von Eingaben durch die Stadt. Wie wollen Sie die Menschen mitnehmen?

Die Grundthematik ist aus meiner Sicht eine andere: Nachverdichtung wird politisch sowohl von Bund als auch Land drastisch eingefordert. Das ist auch absolut nachzuvollziehen. Sonst würden wir immer weiter in die Peripherie gehen und auch landwirtschaftliche Flächen ihrer Nutzung entziehen. Das heißt aber, dass Geschosswohnungsbau entsteht. Tettnang ist kein Einzelfall. In vielen Kommunen wehren sich Angrenzer, weil das Veränderung bedeutet. Das ist legitim. Die Herausforderung für Städte ist aber, persönliche Betroffenheit gegen das Interesse der Gesamtstadt abzuwägen. Das ist mitunter schwierig, weil das eine unglaublich emotionale Ebene ist, der man auf der Sachebene nur schwer begegnen kann. Da sind einfach Konflikte da.

Aber es ist doch auch auf der Sachebene der Wunsch nach Diskussion da. Unterhalb der Ackermannsiedlung ist eine Frage: Wie soll die Entwässerung funktionieren? An der Meistersteig geht es neben dem Erhalt von Grünflächen auch um das Gesamtkonzept. Und im Bereich Loretoquartier war das Thema: Opfert man wirklich einen Spielplatz mit so altem Baumbestand? Das sind ja keine unberechtigten Fragen.

Da muss man schon unterscheiden. Bei der Ackermannsiedlung hatten wir jetzt eine große Runde unter anderem auf Basis eines Bürgergesprächs, das der Projektträger geführt hat. Verwaltung und Projektträger werden dann noch mal gemeinsam mit den Bürgern reden, wenn alle Hausaufgaben erledigt sind. Im Bereich Meistersteig ist es ein bisschen schwieriger. Auf der einen Seite gibt es Eigentümer, die nachverdichten möchten. Das gefällt Nachbarn mitunter nicht, weil dann Situationen nicht mehr so sind wie vorher. Im Loretoquartier geht es um ein ganz anderes Thema: Die Stadt muss Obdachlosen als Ortspolizeibehörde eine Unterkunft verschaffen. Leider musste die Informationsveranstaltung vor den Sommerferien ausfallen. Beim Ersatztermin im September wird es sicherlich eine spannende Diskussion geben. Mir ist 2015 und 2016 beim Flüchtlingsthema klar geworden: Wir werden es nie allen recht machen können. Egal, an welchen Standort wir gehen, wir werden überall auf Widerstand stoßen. Das wird auch hier der Fall sein. Am Ende wird es eine Lösung geben, die aber nicht auf einhellige Zustimmung stößt.

Der Artenschutz hat im Loretoquartier den Standort Spielplatz verhindert. Plötzlich kommt der Standort am Wohnmobilstellplatz auf den Tisch. Das wirft bei Beobachtern durchaus Fragen auf …

Nein, so kann man es nicht sehen. Im Gremium ist im politischen Prozess der Standort sehr kontrovers diskutiert worden. Es war auch nie das Thema, diesen Spielplatz ersatzlos zu streichen. Der sollte auf die andere Straßenseite in den Park. Es gab eine mehrheitliche Entscheidung. Jetzt werden wir natürlich vor der Entwicklung mit dem Artenschutz nach der Informationsveranstaltung die Gesamtdiskussion im Gemeinderat noch mal führen müssen.

Wie soll es im Bereich des Stadtmarketings weitergehen? Zusammen mit Handel, Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung gibt es allein fünf Stellen, die harmonisch zusammenarbeiten sollen. Aber wie?

Es gibt ja den Beschluss des Gemeinderats zur Gesamtstrategie. Die Finanzierung des City-Marketings, also des Vereins „Tettnang erleben", ist aus meiner Sicht die richtige Entscheidung. Die Unternehmen können jetzt in der Nachfolge des nicht mehr existierenden Stadtmarketingvereins deutlich losgelöst von der Stadt eine zentrale Rolle spielen. Das finde ich gut. Die Schlüsselstelle wird in Zukunft aber die neue städtische Stadtmarketingstelle sein. Diese wird die zentrale Aufgabe haben, die anderen Bereiche zu koordinieren. Wenn wir aus der Vergangenheit eins gelernt haben, ist es, dass jede Säule für sich genommen stark sein muss. Aber es braucht ein gemeinsames Dach und ein gemeinsames Ziel. Das Thema Wirtschaftsförderung wird eine neue, eigene Säule. Das Thema lag bisher bei mir und unserer Kämmerin Claudia Schubert. Der enge Draht zu Unternehmen funktioniert gut. Aber die Aufgabe ist bisher kein Schwerpunkt. Tettnang hat ja keinen Druck, gezielt Unternehmen ansiedeln zu müssen. Dennoch müssen wir dieses Thema für die Zukunft aufbauen.

Wie soll es bei Leerstands- oder Flächenmanagement weitergehen?

Das wird in einem ersten Schritte Aufgabe des städtischen Stadtmarketings sein müssen. Man muss die Leerstände allerdings differenziert betrachten. Ich habe auf der einen Seite die Situation, was sich in Innenstädten durch Corona entwickelt hat, aber auch wegen der Konkurrenz des Onlinehandels. Auf der anderen Seite merkt man immer wieder in Gesprächen, dass es manchem Eigentümer eigentlich egal ist, ob die Fläche leer steht oder nicht. Da gibt es eine Renditeerwartung. Und wenn die nicht erfüllt ist, dann ist das so. Das kann dann auch die Stadt nicht lösen. Aber wir sehen uns in der Aufgabe, Kontakte aufzubauen und im Gespräch zu bleiben.

Im Vergleich mit anderen Kommunen war hier vor Ort während Corona teils herzlich wenig los, wenn es um gemeinsame, organisierte Marketingaktionen in der Stadt ging. Warum soll jetzt plötzlich alles funktionieren?

Als die Stelle im Stadtmarketing frei wurde, war schnell klar, dass wir nicht weitermachen können wie bisher. Deswegen begann die konzeptionelle Entwicklung zusammen mit der Imakomm. Dann kam Corona mit den verschiedenen Lockdown-Phasen, was die Situation dann in dem Moment verstärkt hat. Aber aus meiner Sicht ist es definitiv nicht zu spät. Wir haben sehr gute Betriebe in der Stadt und sehr aktive Leute. Die müssen wir aktiv zusammenzubringen, vernetzen und dann den Schritt nach vorne gehen. Da bin ich überzeugt, dass uns das gelingt.

Wie ist die Stadt selbst für die Zukunft aufgestellt? Die Stelle des Stadtbaumeisters wird vakant. Wie gut steht Tettnang generell personell da?

Es wird den klassischen Stadtbaumeister nicht mehr geben. Wir suchen jemanden, der die Leitung und Koordination von kommunalen Großprojekten hat. Mit dem neuen Fachbereich mit dem Schwerpunkt Klima und Energiemanagement wird das aber eine andere Ausrichtung bekommen. Auf der anderen Seite haben wir die Bereiche Bauordnung, Baurecht und Stadtplanung jetzt unter Stefan Amann zusammengeführt. Es gab immer schon ein sehr enges Zusammenspiel zwischen beiden Bereichen. Davon unabhängig hat der öffentliche Dienst die gleichen Themen wie die Privatwirtschaft. Die Konkurrenz um Fachkräfte ist hoch. Es wird inzwischen auch gezielt angesprochen und abgeworben. Nachfolgebesetzungen sind nicht einfach, zumal der öffentliche Dienst gehaltstechnisch hinter der Privatwirtschaft hinterherhinkt. Das führt bei uns im Haus zu einer erhöhten Belastung. Wir sind ohnehin schon teilweise eng besetzt. In der Konsequenz wird es gegebenenfalls Verzögerungen bei der Umsetzung von Projekten oder bei der Bearbeitung geben. Das ist schwierig, aber leider Realität.