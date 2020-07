Tettnangs Bürgermeister Walter kritisiert CDU öffentlich für Pressemitteilungen

Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, hat beim Start der landesweiten Sommerkampagne zum Thema „Wohlstand und Arbeitsplätze sichern - Neue Perspektiven für unser Land“ in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch gesprochen. Sie griff die Politik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und von Ministerpräsident Winfried Kretschman (Grüne) scharf an. Vor der Halle demonstrierten rund 100 Menschen gegen den Auftritt. Plakate wie „Rassismus ist keine Alternative“ und „Weidel go home“ waren zu lesen.