Tettnangs blond bezopfte Bürgermeisterin ist abgesetzt

Ausnahmezustand in Tettnang: Das Rathaus ist an die Narren übergeben, der Bürgermeister ist entmachtet, eine Tettnanger Feuerhexe ist Hopfenkönig und Pippi Langstrumpfs und Piraten aus der Manzenbergschule sind die Schönsten. Was in Tettnang am Gumpigen so geschah:

Die roten Spinnen spinnen fein,

sie dringen jetzt ins Rathaus ein und werden sich nicht lang besinnen, den Bürgermeister einzuspinnen.

Zehn Gickeler, die Hopfensau

und zehn zwölf Hopfennarren auch und Gätterlet sind’s auch noch vier,

die stürmen jetzt die Rathaustür.

Er hat die Macht nicht einfach aus den Händen gegeben. Er oder besser sie, Bruno Walter, Tettnangs blonde Bürgermeisterin, hat mit ihrem Stab tatsächlich alles versucht, um den Narren den Weg zur Herrschaft zu erschweren. Alles, das sind rund zehn rote Luftballons vor der Rathaustür und eine Fahne auf der in schwarzer Schrift zu lesen war: „mir ergäbet uns it“. Das war dann aber vielleicht doch zu wenig, was die amtierende Verwaltung zu ihrer Verteidigung getan hat. Und so hat der Zunftrat mit Unterstützung von Graf Anton und dessen Gefolgschaft hunderter Hopfennarren aus dem Schloss die Herrschaft am Gumpigen übernommen. Die blond bezopfte Bürgermeisterin Bruno Walter hat es mit Fassung getragen: „In jedem Bürgermeisterleben heißt es oft, Narren nachzugeben. Ich hab das schon so oft getan, auf einmal mehr kommt’s nicht mehr an. Und bei dieser Narrenübermacht habe ich mir gedacht, wenn in Berlin die Narren schon regieren, kann ich’s in Tettnang auch riskieren.“

Den Rathausschlüssel hat er daraufhin abgegeben, den Thron Zunftmeister Michael Pfau und dessen Gefolgschaft überlassen – die erste Amtshandlung von diesem: Die Fasnet auszurufen. Auf dem Bärenplatz – wo nach der Schülerbefreiung am Morgen noch die Feuergeister sowie die Pippi Langstumpfs und Piraten der Manzenbergschule und die Sams der Schillerschule bei der Kostümprämierung als Schönste gekürt wurden und sich die Pippi Langstrumpfs und Piraten über den Hauptpreis, einen Ausflug ins Hopfenmuseum freuen konnten – ist dann Tettnangs Fasnetssymbol aufgestellt worden: der Hopfennarr. Allerdings brauchten des Zunftmeisters Ratsherren zwei Anläufe und auch eine zweite Aufforderung des Zunftmeisters, um den Hopfennarr zum Stehen zu bringen. Doch dann stand er und „jeder weiß“, so Pfau, „die Fasnet geht, solang der Hopfennarr hier steht“.

Und im Schatten der Figur – auch wenn die Sonne sich an diesem Tag nicht zeigte – wurde schließlich beim Narrenkappenwettschlenzen der Hopfenkönig ermittelt: eine Feuerhexe. Bereits zum zweiten Mal haben die Tettnanger Feuerhexen den Titel errungen und dafür einen Wanderpokal erhalten. Der Hopfenkönig bekommt einen Freischein und hat mit dem auf den Veranstaltungen der Narrenzunft die Getränke frei – auf eine glückselige Fasnet.