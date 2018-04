Tettnangs B-Juniorinnen bauen Tabellenführung aus

Im Nachholspiel der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg haben die B-Juniorinnen des TSV Tettnang am Samstagnachmittag den FFV Heidenheim mit 4:0 besiegt. Damit wurden die Tettnangerinnen einmal mehr ihrer Favoritenrolle in der Liga gerecht und bauten ihre Führung an der Spitze um weitere drei Zähler auf inzwischen acht Punkte zum Tabellenzweiten SC Sand aus.

Von Beginn an dominierten die Gastgeber die Partie, schafften es allerdings zunächst nicht, die herausgespielten Chancen auch in Tore umzumünzen. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit gelang dem TSV der mittlerweile verdiente Führungstreffer. Spielführerin Lea Brinz brachte ihr Team in der 36. Spielminute mit 1:0 in Führung.

„Das Tor hätte schon deutlich früher fallen müssen, die Chancen dazu waren da“, sagte Trainerin Karin Rasch-Boos. Heidenheim fand auf den Gegentreffer keine Antwort, sondern verlor stattdessen noch mehr Spielanteile. Nur drei Minuten später nutzte Tettnangs Sophia Schäfer die Gelegenheit und erhöhte zum 2:0-Pausenstand.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der TSV nicht locker und erzielte kurz nach Wiederanpfiff durch Lotta von Dewitz den dritten Treffer mit einem sehenswerten Heber über die Gästekeeperin (43.). Die Gäste blieben weiterhin blass, was Tettnang weitere Möglichkeiten verschaffte. Den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie setzte schließlich Julia Stützenberger: Die Oberliga-Torjägerin mit aktuell 23 Treffern netzte vier Minuten vor Spielschluss zum 4:0-Endstand ein.

„Mit dem Ergebnis sind wir mehr als zufrieden“, so Rasch-Boos. „Zumal wir überraschenderweise auf Ramona Schmid verzichten mussten und Pauline Friedrich ihr Debüt bei den Damen hatte.“ Mit dem klaren Heimsieg baute der TSV Tettnang seine Spitzenposition weiter aus und untermauerte einmal mehr seine Aufstiegsambitionen. Mit 63:9 Treffern führt der TSV auch das Torverhältnis eindrucksvoll an.