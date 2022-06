Tettnangerinnen zeigen Herz für Frauen mit Brustkrebs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Tettnang - Farbenfroh und mit Liebe genäht: Das sind die 120 herzförmigen Kissen, die der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) Tettnang an Brustkrebspatientinnen des St.-Elisabethen-Klinikums in Ravensburg gespendet hat. Die weichen Herzen sollen nicht nur Trost spenden, sondern haben auch einen therapeutischen Nutzen. Brustkrebspatientinnen tragen das Kissen nach einer Operation unter dem Arm, um dort das Gewebe zu entlasten.

„Es lindert Schmerzen und Schwellungen, unter denen die meisten Erkrankten nach einem chirurgischen Eingriff leiden“, erklärt Martina Gropp-Meier, Chefärztin der Ravensburger Frauenklinik und Leiterin des Brustzentrums Oberschwaben. Die bunten Herzkissen seien bei der Oberschwabenklinik äußerst beliebt. „Fast täglich verschenken wir ein Herz an eine Person, der eine kleine Aufmunterung gerade guttut“, so die Chefärztin.

Acht Seniorinnen aus Tettnang haben das ermöglicht. Alle 14 Tage trafen sich die Frauen, um gemeinsam Gutes zu tun. Weil im Tettnanger Frauenbund auch selbst von Brustkrebs Betroffene aktiv sind, war das Thema für alle eine echte Herzensangelegenheit. Die Idee zur Spendenaktion hatte Lydia Günthor, nachdem sie in einer Zeitschrift einen Spendenaufruf aus München gesehen hatte. Und die Leiterin der Frauenselbsthilfe in Tettnang, Marinette Schöniger, war bekannt, dass Herzkissen im Ravensburger EK stets gern genutzte Trostspender sind.

Das Thema Brustkrebs sei so lebensnah wie kaum eine andere Tumorerkrankung, verdeutlicht Regina Hartinger von der Krebsberatungsstelle der OSK. „Die meisten Menschen kennen in ihrem Umfeld eine Betroffene.“ Dabei steige das Risiko mit zunehmendem Alter und bei genetischer Vorbelastung. Laut Robert-Koch-Institut erkrankt jede achte Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Auch Männer trifft dieser Krebs, jedoch nur sehr selten.

Die 120 bunten Kissen sollen nicht nur Mut machen und zeigen, dass jemand an einen gedacht hat: „Für viele werden sie zu treuen Alltagsbegleitern und später zu Erinnerungsstücken“, so Maria Bartha, Leiterin der Wochenbettstation.

Betroffene, Angehörige und Interessierte finden in der Krebsberatungsstelle der Oberschwabenklinik in Ravensburg und Wangen professionellen Rat. Termine können per E-Mail an krebsberatung@oberschwabenklinik.de vereinbart werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.oberschwabenklinik.de.