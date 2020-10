Tettnangerinnen stellen Tabellenführer ein Bein

Oberliga Baden-Württemberg: TSV Tettnang - FC Freiburg-St. Georgen 0:1 (0:1). - Bereits in der dritten Minute erzielte der Gast das entscheidende Tor an diesem Sonntag. Getroffen hatte Sabine Stoller: Sie lief alleine auf die TSV-Keeperin Selina Gamper zu und versenkte den Ball eiskalt zum 1:0 für den FC. Möglicherweise, meint der gastgebende Club, stand sie bei der Ballannahme im Abseits. Aber die Schiedsrichterin Katharina Heilig ließ weiterlaufen und so musste der TSV früh einem Rückstand hinterherlaufen. Der Dämpfer zu Spielbeginn saß jedoch, sodass die Gastgeberinnen erst ab der 25. Minute so etwas wie Torgefahr entwickeln. Der Ausgleich, der durchaus möglich gewesen wäre, sollte aber nicht fallen. Zu allem Übel musste der TSV, ohnehin schon vom Verletzungspech geplagt, auch noch den Ausfall von Stürmerin Chantal Ebinger hinnehmen. Sie wurde von der gegnerischen Torhüterin zu Fall gebracht und musste verletzt den Platz verlassen.

Regionenliga 6: TSV Tettnang II - SV Alberweiler II 2:0 (1:0). - Die zweite Frauenmannschaft des TSV Tettnang hat dem Tabellenführer die erste Niederlage zugefügt. In einem sehr temporeichen Spiel gingen die Gastgeberinnen schnell in Führung. Es traf Leonie Strejc, nachdem sie im Strafraum am schnellsten schaltete und zum 1:0 abstaubte (9.). Den Endstand stellte dann Tamara Holzberger (79.) her. Sie erlief einen Rückpass des Gegners und spielte die SVA-Torfrau Laura Botzenhardt gekonnt aus. „Wir haben mehr investiert“, lobte TSV-Trainerin Karin Rasch-Boos.

B-Juniorinnen Oberliga Baden-Württemberg: TSV Tettnang - Hegauer FV 2:0 (1:0). - Im Spitzenspiel gegen den Hegauer FV hat der TSV die Oberhand behalten und sich mit dem vierten Saisonsieg auf den zweiten Platz katapultiert. Die Tore steuerten Hanna Pfeifer (36.) und Emilia Heilig (73.) bei.