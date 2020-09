Tettnangerinnen schnuppern an Überraschung

WFV-Pokal: TSV Tettnang II - TSV Lustnau 2:4 (1:0). – Tore: 1:0 Tamara Holzberger (40.), 1:1 Lena Herr (62.), 1:2 Alicia Alber (75.), 1:3 Thao Vo (80.), 2:3 Alicia Serafini (83./Elfmeter), 2:4 Angelika Oswald (89./Elfmeter). Die Fußballerinnen des TSV Tettnang schickten sich an, dem Favoriten ein Bein zu stellen. Sie schafften es sogar, gegen den Oberligisten mit einer Halbzeitführung in die Pause zu gehen. Es war Tamara Holzberger, die nach einer Flanke von Cara Schneider per Direktabnahme das 1:0 erzielte. Nach dem Ausgleich durch Lena Herr und der darauffolgenden verletzungsbedingten Auswechslung von Tettnangs Innenverteidigerin Ann-Kathrin Denk (66.) verlor die Heimelf aber etwas an Boden. In der Folge brachte sich der Oberligist auf die Siegerstraße. Das 2:1 erzielte Alicia Alber, fünf Minuten später gelang Thao Vo das 3:1. Der verwandelte Elfmeter von Alicia Serafini brachte Tettnang jedoch noch einmal heran, Angelika Oswald zerstörte mit ihrem Elfmetertor aber endgültig alle Hoffnungen der Gastgeber. „Eine hervorragende Leistung des Teams, von einem Drei-Klassen-Unterschied hat man nichts gesehen“, lobte Heimtrainerin Karin Rasch-Boos.

B-Juniorinnen-Oberliga: TSV Münchingen - TSV Tettnang 0:0. – Nach Abpfiff stand den Mädchen des TSV Tettnang die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Sie waren klar spielbestimmend, aber kamen zu keinem Torerfolg. Es mangelte an Zielstrebigkeit und Tempo im letzten Drittel, so die Analyse. (sz)