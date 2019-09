Tettnangerinnen geben Tabellenführung ab

Es war das Spitzenspiel in der Oberliga Baden-Württemberg der Damen: Der TSV Tettnang hat am dritten Spieltag als Tabellenerster den zweitplatzierten VfL Sindelfingen empfangen – und musste sich den starken Gästen mit 1:3 geschlagen geben.

Die Tettnanger Frauen geben die Tabellenführung damit an den VfL Sindelfingen ab. Etwas Positives konnte Trainer Andreas Konrad im Auftritt seiner Spielerinnen aber dennoch erkennen. „Wir haben kämpferisch mitgehalten und in der ersten Halbzeit sehr guten Fußball gespielt.“, sagte er nach dem Spiel. „Leider sind wir durch die Gegentore ängstlich geworden und haben zu verkopft gespielt.“ Für die Tettnangerinnen, die diese Saison in die fünfte Spielzeit in der Oberliga Baden-Württemberg gehen, zähle in erster Linie auch nur ein gesicherter Platz im Mittelfeld, wie Trainerkollege Alexander Haag betonte. „Wir müssen realistisch sein“, sagte er. „Zwei unserer drei Siege haben wir gegen Aufsteiger gefeiert. Damit sind wir eigentlich besser gestartet, als es die äußeren Umstände zugelassen haben.“

Höhere Ziele dürfte sich hingegen der letztjährige Regionalliga-Süd Absteiger Sindelfingen stecken. Schließlich war man von 2012 bis 2014 noch Teil der Frauen-Fußballbundesliga gewesen. Seither hat sich im Verein viel getan und auch wenn Trainer Thomas Beck momentan nichts von einer Aufstiegspflicht hören möchte, gibt er zu, dass die Erwartungshaltung im Umfeld des Vereins hoch ist.

Der Sieg gegen Tettnang war für die Sindelfingerinnen ein Schritt in die richtige Richtung. Zu unterschätzen sind die Damen vom TSV dennoch nicht. Das weiß auch Thomas Beck, der nun erst mal froh ist, mit dem TSV einen starken Konkurrenten besiegt zu haben.

Die Tettnangerinnen starteten mit viel Offensivpower und erspielten sich in der Anfangsphase mehrere Abschlüsse. Umso überraschender gelang den Gästen in der 24. Minute nach einem Eckball der 1:0-Führungstreffer durch Kapitänin Carina Spengler, der für eine ordentliche Signalwirkung sorgte. Denn nur gut zehn Minuten später nutzte die 19-jährige Sindelfinger Stürmerin Julia Amendt einen Abpraller von Tettnangs Keeperin Celina-Fiona Pfender und schob den Ball aus gut 30 Metern ins leere Tor ein.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit setzte sich Alicia Reiner dann gegen die gegnerische Abwehr durch und sorgte mit ihrem Abschluss für die bis dato stärkste Aktion der Tettnanger, die von Sindelfingens Keeperin Besarta Leci allerdings pariert wurde.

Nach dem Seitenwechsel dominierte der VfL Sindelfinger das Spiel zunehmend und Stürmerin Jana Spengler erhöhte in der 67. Minute zum zwischenzeitlichen 0:3. Der dürftigen Chancenverwertung der Sindelfinger aber war es zu verdanken, dass die Tettnangerinnen durch einen platzierten Flachschuss von Stürmerin Simone Birkle zum 1:3 in der 75. Minute noch einmal ins Spiel zurückfanden und sich in der Schlussviertelstunde noch mal einige vielversprechende Chancen herausspielten, die jedoch alle ungenutzt blieben.