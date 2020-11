Tettnangerin Anna Patrizia Mijatovic unter den Jahrgangsbesten

Dieser Jahrgang hat es in sich: 252 junge Meister aus 17 Gewerken haben 2020 ihre Meisterprüfung bei der Handwerkskammer Konstanz bestanden – trotz Corona und den damit verbundenen Erschwernissen. Mit dabei ist mit Friseurmeisterin Anna Patrizia Mijatovic auch eine Tettnangerin.

Eigentlich seien die Voraussetzungen nie besser gewesen, schreibt die Handwerkskammer Konstanz in einer Pressemitteilung: Der Meisterbrief genieße größtes Vertrauen bei Kunden und Verbrauchern, werde hierzulande wie international als Erfolgsmodell in Sachen nachhaltiger Betriebsführung und guter Ausbildung geschätzt und habe mit der in diesem Jahr eingeführten Meisterprämie sogar finanziellen Rückenwind bekommen. Gleichzeitig waren angehende Meister 2020 wie wenige zuvor mit Unsicherheiten konfrontiert. Schließlich fielen ihre Prüfungen mitten in die Corona-Zeit.

„Ich habe höchsten Respekt vor Ihrer Leistung und Ihrem Durchhaltevermögen und bin mir sicher: Dieses Engagement zahlt sich aus“, gratulierte Handwerkskammerpräsident Werner Rottler.

Zahlreiche Chancen für die künftigen Unternehmer und Führungskräfte im Handwerk sieht auch Hauptgeschäftsführer Georg Hiltner und betont: „Was immer Sie vorhaben: Auf uns können Sie zählen!“ Die Handwerkskammer stünde ihren Mitgliedsbetrieben von der Gründung bis zur Übergabe beiseite

Friseurmeisterin Anna Patrizia Mijatovic, 33 Jahre, aus Tettnang gehört ebenfalls zu den Jahrgansgbesten. Kein Wunder, denn: „Seit ich denken kann, war ich fasziniert von diesem Beruf. Als Kind wurde ich öfter gefragt, was ich denn mal werden wolle, und meine Antwort war ausnahmslos: ‚Friseurin‘. Also entschied ich mich nach meinem Realschulabschluss, endlich die Ausbildung als Friseurin zu beginnen, die ich dann erfolgreich nach drei Jahren abgeschlossen habe.“ Sie habe „das große Glück gehabt, übernommen zu werden“, sagt die Tettnangerin. „Ich habe und erlebte zwölf glückliche Gesellenjahre in meinem Lehrsalon, in dem ich mich wie zuhause und dem ich mich immer noch verbunden fühle. Doch nach vielen Fortbildungen und Seminaren war es Zeit, noch einen Schritt weiterzugehen und meine Komfortzone zu verlassen.“ Sie entschied sich, den Meister zu machen.

„Ich bin der Meinung, dass man alles, was man in seinem Beruf erreichen kann, versuchen sollte zu erreichen. Nicht nur, weil der Meister ein wichtiges Qualitätsmerkmal im Handwerk ist, sondern weil der Meister einen dazu bringt, über sich hinauszuwachsen und weil er dabei hilft, den Stolz auf unser Handwerk zu wahren“, sagt Anna Patrizia Mijatovic weiter. Außerdem wolle sie für ihre Zukunft alle Möglichkeiten haben: „Sei es eine Selbstständigkeit, eine Geschäftsübernahme oder vielleicht sogar noch ein Studium.“

In der Meisterprüfung entschied sie sich für das Thema ‚Seventies chic‘. „Ich wollte eine Symbiose aus zwei Merkmalen der damaligen Zeit schaffen, zum einen Discokultur und zum anderen Hippiezeit. Die besondere Herausforderung war es, meinen eigenen Erwartungen und insbesondere denen der Prüfer gerecht zu werden – und das unter Einhaltung der vorgegebenen Prüfungszeit.“

Sie sei „stolz darauf, dass ich nach zwölf Gesellenjahren meinen Mut zusammengenommen und nochmal die Schulbank gedrückt habe. Das gab mir die Möglichkeit, neue Seiten an mir zu entdecken.“ Vor dem Meisterkurs habe sie gedacht, dass ihre Stärken nicht unbedingt in Rechnungswesen oder Buchhaltung lägen. Aber sie hat sich selbst eines Besserern belehrt.

Nach ihren Zielen gefragt, antwortet sie: „Ich kann mir vieles vorstellen, dazu gehört auch die Selbstständigkeit, eine Lehrtätigkeit oder selbst als Prüferin die Handwerkskammer zu unterstützen.“