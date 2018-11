Tettnanger Zweite bleibt auf Erfolgskurs

Tettnangs zweite Tischtennis-Herrenmannschaft hat beim Auswärtsspiel beim FC Kluftern I die Tabellenspitze in der Kreisliga B festigen wollen. Am Ende fuhrten die Gäste laut Vereinsbericht einen klaren Erfolg ein. Auch andere Tettnanger Teams waren im Einsatz.

Nach den Eröffnungsdoppeln lag die Erste gegen Kluftern noch mit 1:2 zurück. Stefan Wagner/Felix Bär und Siegfried Merath/Markus Schmidt unterlagen, während Holger Hübner/Karl Knöpfler gewannen. Doch im weiteren Spielverlauf setzten sich die Tettnanger mit einer geschlossenen Teamleistung durch. Dabei überzeugte Wagner im vorderen Paarkreuz nervenstark mit zwei knappen Fünfsatzsiegen, Merath holte einen Zähler. In der Mitte war es Knöpfer, der zwei Siege feierte, und Hübner, der einmal erfolgreich war. Im hinteren Paarkreuz erkämpften Bär und Schmidt je einen Punkt und trugen so zum 9:5-Erfolg der Gäste aus der Montfortstadt bei. Mit 10:0 Pukten sind die Tettnanger nunmehr alleiniger Tabellenführer und empfangen am kommenden Samstag zum Spitzenspiel den Tabellenzweiten Altshausen IV.

In der Kreisklasse spielte die dritte Tettnanger Mannschaft gegen die Sportfreunde Friedrichshafen II. Bei der klaren 1:7 Niederlage holte Hans- Peter Miller den Ehrenpunkt.

Die zweite Tettnanger Jungenmannschaft holte in der Kreisliga A ihren ersten Sieg. Gegen Ailingen gewannen Elias Wilke, Jared Manaloto, Joel Marschall und Jannis Eisele mit 6:3 und arbeiteten sich damit auf den vierten Tabellenplatz vor.