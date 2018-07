Tettnanger zeigen sich großzügig

Bei der Aktion „Kauf eins mehr“ im Rahmen der Projekttage des Montfort-Gymnasiums Tettnang haben viele Menschen großzügig Lebensmittel und Geld für die Tettnanger Tafel gespendet. Zwei Vormittage lang haben zehn Schüler der Klassenstufe zehn am Aldi in Tettnang und am Kaufland in Bürgermoos erfolgreich Menschen angesprochen und sie gebeten, ein zusätzliches haltbares Lebensmittel zu kaufen und dies der Tettnanger Tafel zu spenden.

Bereits am ersten Vormittag kamen zehn große Boxen voller hochwertiger Lebensmittel zusammen,berichtet die Schule in einer Mitteilung. „Wir hätten nicht damit gerechnet, dass so viele Leute etwas spenden. Wir waren deshalb noch motivierter bei der Aktion dabei“, meinte Julia, eine Schülerin aus der zehnten Klasse. Laura fand zwar schade, dass manche Menschen kein Verständnis für die Aktion gezeigt hatten, es war aber umso schöner, wenn sich andere Menschen für das Projekt interessiert haben. „Die Kunden waren sehr gesprächsbereit und offen gegenüber unserer Aktion“, freute sich Josefin. Viele Menschen lobten die Schülerinnen für ihr Engagement, manche kamen mit ihnen und den begleitenden Lehrerinnen ins Gespräch darüber, dass es eigentlich ernüchternd für unsere Gesellschaft sei, dass es Tafelläden braucht, weil Menschen aufgrund ihres geringen Einkommens jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Trotz dieses ernsten Hintergrunds waren die Jugendlichen mit Freude dabei, weil sie direkt und unmittelbar Menschen helfen konnten, heißt es im Bericht weiter. „Mir hat es sehr Spaß gemacht“, bekräftigten Anne und Amelie, weil sie miterleben durften, dass es so viele Menschen gibt, die bereit sind, für andere Gutes zu tun.