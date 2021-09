Tettnanger Weltladen-Team macht sich fit für die Eröffnung

Das Prinzip des fairen Handels ist die Grundlage für den neuen Weltladen, der am 22. Oktober in Tettnang eröffnet. Damit das künftige Team auch über das nötige Fachwissen verfügt, haben die Mitarbeiter kürzlich eine spezielle Schulung bekommen, bei der sie in Vorbereitung für die Eröffnung alles Wissenswerte erfahren, was für den späteren Ladenbetrieb wichtig ist.

Denn auf dem Weg vom Kaffeestrauch bis zur Tasse Kaffee auf dem Frühstückstisch sind oft bis zu 15 Unternehmen beteiligt. Alle verdienen an dem Prozess, vom Transport bis zum Rösten. Am wenigsten allerdings würden meist die Kaffeeproduzenten verdienen, die dieses Lebensmittel herstellen, erklärte Referent Martin Lang bei der Schulung des zukünftigen Weltladens-Teams. Rund 20 Personen treffen sich mehrmals im Gemeindehaus St. Gallus, um Wissen über den fairen Handel zu erwerben, zu vertiefen und vor allem Argumente für ihre späteren Kunden zu erhalten.

Der faire Handel versuche diesen Zwischenhandel zu minimieren, sodass man als Importeur den Kaffeebauern einen gerechten, menschenwürdigen Lohn bezahlen könne, so Martin Lang. Seit 30 Jahren ist er aktiv im Fairen Handel tätig und Berater des DEAB (Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg). Bei einigen Produzenten von Asien bis Südamerika war er bereits vor Ort.

Neben diesen Schulungen wird es auch Training für den Verkauf, für die Kasse und eine begleitete Einarbeitung in den Laden geben,

erklärt Eva-Maria Aicher vom Vorstand des Eine-Welt-Vereins Tettnang, die auch die Schulungen organisiert hat. Denn je mehr sich das ehrenamtliche Personal auskenne, um so besser könne die Kundschaft beraten und informiert werden. Bei fairen Produkten sei die Transparenz ein wichtiges Thema.

„Wie viel bekommt die Produzentin in Nepal für eine Kette, wenn ich im Laden 25 Euro dafür bezahle?“ – Auf solche Fragen müsse man im Verkauf vorbereitet sein und wissen, dass alle Händler darüber Auskunft geben können. Transparenz, Dialog und Respekt stellen die Säulen für die faire Handelspartnerschaft dar. Das Ziel des fairen Handels ist mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel. Umgesetzt wird dies unter anderem durch langfristige Verträge, an die sich beide Seiten halten.

Dann bleibe der Preis, unabhängig vom Weltmarkt und Börsenspekulationen, stabil. Und auch die Menge, die man als Importeur abnimmt, bleibe stabil, erklärte Lang. So könne man dauerhaft durch diese Partnerschaft soziale Rechte der Menschen im globalen Süden sichern. So seien bei Kaffee bisher beispielsweise nur 6,4 von 100 Tassen, die getrunken werden, aus fairen Bohnen gebrüht. Das Ziel des fairen Handels sei, diesen Anteil kontinuierlich zu erhöhen. Auch dafür will das zukünftige Tettnanger Weltladen-Team arbeiten.