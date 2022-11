Tettnanger Weihnachtsmarkt findet wieder statt – Zahlreiche Neuerungen sind geplant

Nach zwei Jahren Pause gibt es in diesem Jahr erstmals wieder einen Weihnachtsmarkt in Tettnang. Am ersten und zweiten Adventswochenende laden zahlreiche Stände wieder zum bummeln und verweilen in und um das Neue Schloss ein. Beim Programm setze man einerseits auf Altbewährtes, verrät Tourist-Info-Leiterin Margret Kaiser, aber auch einige Neuheiten seien geplant.

Der Tettnanger Weihnachtsmarkt fand zuletzt im Jahr 2019 statt. Die Freude darüber, dass nun endlich wieder Weihnachtsmärkte möglich seien, sie auch bei den Ausstellern spürbar, sagt Margret Kaiser. „Die Nachfrage war wirklich gut“, meint sie. Die Stände seien gut gebucht worden und auch bei den mitwirkenden Vereinen und Gruppen sie die Lust groß, wieder etwas auf die Beine zu stellen.

Stände bieten breites Repertoire

In diesem Jahr werden knapp 40 Beschicker mit dabei sein. Die Besucherzahl lag 2019 bei insgesamt rund 2000 Besuchern. Auf eine ähnliche Größenordnung hoffe man auch dieses Jahr wieder. Viele der Aussteller kämen wieder aus der Region, aber auch Standbetreiber aus Bayern oder Italien seien mit dabei. Freuen könnten sich die Besucher unter anderem auf Kunsthandwerk, selbstgemachte Leckereien, Praktisches und Kurioses. „Es gibt beispielsweise Drechselarbeiten, Holzkunst, Silberschmuck, Selbstgenähtes oder auch Krippenfiguren und Korbwaren“, zählt Margret Kaiser auf.

Die Stände werden sich wie 2019 auf den Ehrenhof sowie den Schlossinnenhof verteilen. Im Innenhof werden dabei wieder Zelte aufgestellt, so Kaiser. Der überwiegende Teil der Gastronomie werde zudem im Schlosspark zu finden sein, kündigt sie an. Neben Glühwein und Punsch werde es unter anderem Crêpes, Gegrilltes oder schwäbische Spezialitäten geben. Auch Stehtische und Möglichkeiten zum Verweilen sollen im Schlosspark sowie im Innenhof aufgestellt werden.

Künstler stellen in der Säulenhalle aus

Neu ist in diesem Jahr eine Kooperation mit der Tettnanger Künstlergruppe StartUP: Statt wie bisher eines Cafés soll es in der Säulenhalle im Schloss erstmals einen Künstlerraum geben. Dort werden die Künstler Einblicke in ihre Werke geben, von Malerei über Objekte bis zu Prints, teils auch mit weihnachtlichen Motiven. Ebenfalls Premiere feiert eine weitere Kooperation beim diesjährigen Weihnachtsmarkt: Das Tettnanger Kino KiTT zeigt an den beiden Samstagen mittags jeweils einen Kinder-Weihnachtsfilm, zudem gibt es ein Musikkabarett.

Eine weitere Neuheit im Programm dürfte vor allem die kleineren Weihnachtsmarktbesucher freuen: Denn der Nikolaus höchstpersönlich bietet in diesem Jahr in Tettnang erstmals eine Sprechstunde an. Kinder können mit dem heiligen Bischof über gute Taten und kleine Sünden sprechen und bekommen eventuell sogar ein kleines Geschenk. Auch für einen Laternenspaziergang kommt der Nikolaus am zweiten Adventswochenende nach Tettnang. Dann geht es in Begleitung der Stadtkapelle gemeinsam vom Bärenplatz in Richtung Schloss.

Vereine gestalten Bühnenprogramm mit

Altbewährte Programmpunke wie Bastel- und Märchenstunden für Kinder, Stockbrotbacken am Lagerfeuer sowie der Raum der Stille, den die katholische und evangelische Kirchengemeinde in Kooperation anbieten, sind laut Margret Kaiser ebenfalls wieder geplant. Beim Bühnenprogramm im Schlossinnenhof wirken wieder zahlreiche Musikvereine, Ensembles der Musikschule sowie weitere Akteure mit. „Wir haben außerdem erstmals auch die Kindergärten und Schulen eingeladen, mitzumachen“, so Margret Kaiser. Diese haben sich ebenfalls einige Darbietungen einfallen lassen, die sie an den beiden Adventswochenenden präsentieren.