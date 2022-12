Tettnanger Unternehmen Brosa spendet an Tafel und Amalie

Das Tettnanger Unternehmen Brosa GmbH hat sich in diesem Jahr erneut bewusst gegen Weihnachtsgeschenke für Kunden entschieden, um stattdessen die Region und Menschen in Not zu unterstützen.

Diese beiden Organisationen werden in diesem Jahr unterstützt

Getreu dem Leitbild des Unternehmens spende Brosa wieder an regionale Organisationen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Fokus liege dabei auf Organisationen und Vereinen, die Menschen in und um Tettnang helfen, wenn es nötig werde. In diesem Jahr unterstütz die Brosa GmbH die Tafel Tettnang mit 3000 Euro und den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Amalie mit 2000 Euro.

Die drei Brosa-Geschäftsführer Michael Dischl, Elmar Schupp und Martin Wagner übergaben kürzlich jeweils einen Scheck an Klaus Nuber von der Tettnang Tafel und Heike Lander von Amalie, mit einem herzlichen Dankeschön für ihr Engagement und das aller Ehrenamtlichen, die die Tafel und Amalie unterstützen.