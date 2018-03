Tettnanger TSV-Juniorinnen landen Kantersieg

Dreimal Julia Stützenberger sowie Lea Brinz, Sophie Hoffmann und Sarah Gruschka: Das sind die Torschützinnen beim 6:0-Heimsieg des TSV Tettnang am Samstag gegen den ESV Waldshut. In einem zerfahrenen Spiel gewannen verdient mit 6:0. Lediglich in der Anfangsphase hatte die Heimelf Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, wie es im Vereinsbericht steht.

Waldshut störte früh und hatte die Führung auf dem Fuss, doch TSV-Torfrau Alexa Gragnato verhinderte die Gästeführung. In der 24. Spielminute fasste sich Pauline Friedrich ein Herz und dribbelte in den Strafraum, wo sie durch ein Foul gestoppt wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitänin Lea Brinz zum 1:0.

Die Tettnangerinnen kamen nun besser ins Spiel, Torjägerin Julia Stützenberger erhöhte mit zwei Treffer auf 3:0, was zugleich der Halbzeitstand bedeutete. Nach Wiederanpfiff hatte die Heimelf das Spiel im Griff und ließ in der Defensive keine nenneswerten Torchancen der Gästelf mehr zu. Wiederum Julia erhöhte auf 4:0. Das fünfte Tor war der zuvor eingewechselten Sophie Hoffmann vorbehalten: Sie schob aus 16 Metern überlegt ein. Ihren ersten Oberliga-Einsatz in dieser Saison krönte eine gut spielende Sarah Gruschka mit dem Treffer zum 6:0-Endstand. Ein Lob an die Gäste aus Waldshut, die bis zum Schluss alles gegeben hatten.