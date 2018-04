Tettnanger TSV-Juniorinnen empfangen Hegauer FV

Zum drittletzten Punktespiel der laufenden Saison empfangen die B-Fußballjuniorinnen der TSV Tettnang am Dienstag, 1. Mai, um 11 Uhr den Hegauer FV im Tettnanger Riedstadion. Dass dieses Heimspiel am Maifeiertag kein Selbstläufer sein wird, zeigen laut Vorschau sowohl die aktuelle Platzierung der Gäste in der Tabelle als auch das Hinspiel im Herbst.

Dieses wurde gegen den derzeitigen Sechstplatzierten der Oberliga Baden-Württemberg aus Engen zwar mit 3:1 gewonnen. Jedoch zeigte sich damals schon, dass das Team von Trainer Marcus Würth ein unangenehmer Gegner ist, der alles daran setzen wird, es dem TSV als Tabellenführer nicht einfach zu machen. Will man weiterhin ganz oben stehen, ist ein Sieg für die Tettnanger Mädels Pflicht.