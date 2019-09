Tettnanger TSV-Fußballer feiern ihr 100-jähriges Bestehen

Zum Festakt „100 Jahre Abteilung Fußball des TSV Tettnang“ wurde im vollen Rittersaal des neuen Schlosses ein würdiger Abend veranstaltet, der voller Emotionen war. Musikalisch umrahmt wurde der von B-Juniorin Hanna Ebert und Simon Nussbaumer. Abteilungsleiter Christian Rasch hielt eine kurzweilige Eröffnungsrede, die von zwei Kernthemen bestimmt war. Das eine war der wahrscheinlich bitterste Moment der Fußballer im Jahr 2002, als man am letzten Spieltag in Weiler aus der Landesliga absteigen musste und Rasch aufseiten der Allgäuer mit verantwortlich für den Abstieg der Tettnanger durch das zwischenzeitliche 3:3 war, das Spiel endete dann 4:3 für Weiler.

Danach sprach er das Thema der Gegenwart an, welches für die Fußballer, aber auch für andere von großer Bedeutung ist, die Bedingungen am Manzenberg. Er appellierte an Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung, sich diesbezüglich klar im Sinne einer raschen Lösung für alle Beteiligten zu positionieren. Auch das Thema Sporthalle brenne allen Beteiligten unter den Nägeln. Dies bestärkte später auch der TSV-Vorsitzende Harald Franzen, der die Abteilung selbst mit viel Lob bedachte, mit Blick auf die Sportstätten insgesamt. Zuvor fasste Wolfgang Schilha 100 Jahre Fußball in Tettnang sehr kurzweilig und kenntnisreich zusammen. Stellvertretend dafür war das Datum vom 24. August 1919. An diesem Tag war im Bären die Gründungsversammlung der Abteilung. Zufällig flog da auch das Luftschiff LZ 120 von Friedrichshafen nach Berlin, ein doppelt denkwürdiger Tag sozusagen.

Bürgermeister Bruno Walter, selbst jahrelang in Eschach Jugendtrainer, kennt die Situation. Die genannte Problematik sei ihm bekannt. Er hoffe auf eine baldige Lösung für alle Beteiligten, sagte er in seiner Rede. Der Erfolg stehe nicht an erster Stelle, sondern Kameradschaft, Begegnungen und tolle Jugendarbeit.

Anschließend folgte als Festrednerin die Sportkreisvorsitzende Eveline Leber. Sie hob hervor, dass der TSV mit über 700 Mitgliedern die größte Fußballabteilung im Sportkreis stellt. Die beiden Vertreter des Württembergischen Fußballverbands, Präsident Matthias Schröck und Geschäftsführer Frank Thumm, nannten vor allem die Verdienste von Karin Rasch-Boos, die jüngst gar ihren Urlaub für einen dreitägigen DFB-Kongress geopfert hat und seit mehr als 42 Jahren Fußballerin mit Leib und Seele ist. Eine spannende Zahl: Dreißig Prozent der Mitglieder sind weiblich und seit 2016 ist der TSV zertifizierter Ausbildungsverein für Juniorinnen. Rasch bedankte sich bei allen Beteiligten, nur als Team sei man funktionsfähig.

Beim anschließenden Stehempfang sagte auf Nachfrage der SZ einer der ältesten Fußballer, Johann Reith (Jahrgang 49), dass für ihn selbst es zwei Höhepunkte in den ganzen Jahren gab, die er nie vergessen wird. Zum einen der Aufstieg in die Schwarzwaldbodenseeliga 1975 und dann das ausgerichtete „Wiedersehens“fest mit diesen Spielern vor zwei Jahren in Tettnang. Trotz seines hohen Alters ist Johann Reith regelmäßig beim AH-Training zu sehen.