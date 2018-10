Tettnanger Tischtennis-Erste holt zwei Siege

Zwei Spiele hat die erst Tettnanger Herrenmannschaft, in der Tischtennis-Bezirksklasse spielend, am Wochenende austragen. Beide Male behielt das Tettnanger Team laut Bericht die Oberhand.

Gegen SVO Oberteuringen I lag man nach den Auftaktdoppeln mit 1:2 zurück. Hier gewannen Christian Mutzel/Julian Cilek, während Jürgen Hanke/Markus Schmidt und Stefan Geßler/Philipp Junginger knapp verloren. Anschließend sorgten Mutzel, Junginger, Cilek, Geßler, Hanke und Schmidt für die schnelle 7:2-Führung. Mutzel und Junginger mussten danach unglückliche Fünfsatzniederlagen hinnehmen. Auch Geßler verlor nach dem Entscheidungssatz, während Cilek und Hanke mit ihren Siegen den 9:5-Erfolg sicher stellten.

Zum zweiten Spiel empfing Tettnang das etwas stärker eingeschätzte Team Aulendorf II. Auch hier lag man nach den Eingangsdoppeln mit 1:2 zurück. Mutzel, Junginger und Cilek sorgten in der Folge für die 4:2-Führung, doch Geßler und Hanke konnten nicht nachlegen und verloren. Schmidt stellte nach der ersten Runde auf 5:4. Mutzel gewann das Spitzenspiel nach dem Entscheidungssatz, während Junginger deutlich das Nachsehen hatte. Cilek und Geßler sorgten mit ihren anschleßenden Siegen für die Vorentscheidung. Hanke musste nochmals eine Niederlage einstecken, doch Ergänzungsspieler Markus Schmidt erwischte einen starken Tag und sorgte mit seinem zweiten Sieg für die Entscheidung. Mit 9:6 gewannen die Tettnanger auch das zweite Spiel am Wochenende und blicken optimistischer denn je in die Saison.