Tettnanger Technikcafé sucht Verstärkung

Wer Spaß daran hat, anderen zu helfen und Kenntnisse digitaler Anwendungen besitzt oder sich als regelrechten Technikfreak bezeichnet, der ist richtig beim Tettnanger Technikcafé.

Das Angebot ist laut städtischer Pressemitteilung im September gestartet und bietet Hilfestellungen rund um elektronische Geräte. Das ehrenamtliche Team unterstützt alle, die nicht in einer digitalen Welt groß geworden sind, sondern sich mit vermeintlich Einfachem oder Alltäglichem der digitalen Technologie schwertun. Dabei geht es um Hilfe zur Selbsthilfe.

Wer Lust hat, das Team zu verstärken, sollte ein- bis zweimal im Monat an einem Freitagnachmittag oder Samstagvormittag Zeit haben. Das Technikcafé ist ein Angebot der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang in Kooperation mit den Lebensräumen für Jung und Alt in St. Johann. Interessierte melden sich unter technikcafe@tettnang.de oder unter Telefon 07542 / 989 91 24.