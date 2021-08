Tettnanger Tauschbörse findet wieder einmal im Monat statt

Nach 18 Monaten Corona bedingter Zwangspause hat die Tauschbörse in Tettnang seit Anfang August wieder geöffnet. Sie heißt jetzt „Talente Allgäu-Bodensee“ und ist ein Zusammenschluss der zwei Nachbartauschringe „Lindau Wangen“ und „Tauschen am See“. Der nächste Tauschabend ist am Freitag, 3. September. Treffpunkt ist wie gehabt um 19 Uhr in der Anlaufstelle für Bürgerengagement in der Montfortstraße 2 – und zwar immer am ersten Freitag im Monat. Es gilt derzeit die 3-G-Regel. Ebenso ist eine Registrierung vor Ort schriftlich oder per Luca-App erforderlich.

Die Tauschbörse hat nicht nur ihren Namen geändert, auch sonst ist einiges neu. Was es Neues gibt, darüber informiert an diesem Abend Klaus Hausmann, der hiesige Ansprechpartner. Gleichgeblieben ist, dass wieder vor Ort und live Waren getauscht und Dienstleistungen angeboten werden können. Mitmachen können alle, die die Grundsätze akzeptieren, egal welchen Alters und mit welchen Fähigkeiten auch immer. Die Währung des Tauschrings sind „Talente“, die dem persönlichen Konto gutgeschrieben oder belastet werden. Wer sich schon im Vorfeld genauer informieren möchte, findet alle Informationen im Internet unter www.talente-allgaeu-bodensee.de . Dort werden auch die monatlichen Termine der Tauschbörse veröffentlicht. Ebenso wird informiert über Ziele und Spielregeln und es gibt alle Formulare zum Beitritt als Download.