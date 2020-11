Tettnanger Tafelladen hat wieder geöffnet

Der Tettnanger Tafelladen in der Kalchenstraße 9 hat nach der coronabedingten Schließung wieder geöffnet – allerdings nur an einem Tag in der Woche, am Dienstag. Dort können Menschen mit geringem Einkommen aus den Gemeinden Tettnang, Neukirch, Kressbronn und Meckenbeuren zu bescheidenen Preisen Lebensmittel kaufen. Er ist jetzt dienstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten, beim Anstellen zu Beginn vor allem, heißt es in einer Mitteilung des Tafelladens. Wenn man nicht gleich am Anfang zum Einkaufen komme, sei der Andrang auch nicht mehr groß. Und Waren gebe es trotzdem genügend, so die Mitteilung weiter.

Einkaufsausweise bekommen alle Harz-IV- und Grundsicherungs-Empfänger ohne Prüfung mit ihrem Bescheid im Tettnanger, Neukircher, Kressbronner sowie Meckenbeurer Rathaus/Amt für Soziales. Auch die Beratungsstellen der Diakonie und der Caritas, die Kirchengemeinden von Tettnang und Meckenbeuren stellen die Einkaufsausweise aus. Wer ein geringes Einkommen oder eine geringe Rente beziehe, könne bei Caritas, Diakonie und Kirchengemeinden vertraulich prüfen lassen, ob sein Einkommen unter den entsprechenden Einkommensgrenzen liege. Auch in diesen Fällen werde ein Ausweis ausgestellt. Interessant für die Kunden aus dem Umland: Wenn diese mit dem Bus zum Einkaufen nach Tettnang fahren, wird Preis des Fahrscheins mit dem Betrag des Einkaufs verrechnet.