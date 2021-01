Tettnanger Tafel halbiert die Öffnungszeiten

Nur noch an einem Tag statt an zwei Tagen ist die Tettnanger Tafel aktuell pro Woche geöffnet. „Die Pandemie bremst“, erklärt Vorstandsmitglied Klaus Nuber beim Ortstermin am Mittwoch, „aber vorläufig wollen wir die eintägige Wochenöffnungszeit beibehalten“. Denn eintägig bedeutet für die Tettnanger Tafel immerhin eine Reduktion um 50 Prozent. Die Gutscheinausgabe während des ersten Lockdowns sei ein Kompromiss, aber nicht die richtige Lösung gewesen. Schließlich gehe es in erster Linie darum, bedürftigen Menschen den Einkauf von Grundnahrungsmitteln zu ermöglichen. Und das möglichst menschenwürdig.

Sabina Kreiter, neu im Vorstand, aber schon lange vertraut mit der Praxis in der Tafel, berichtet: „Alles in allem benötigen wir rund ein Dutzend Ehrenamtliche, zum Abholen, Vorbereiten, Sortieren, Präsentieren und Verkaufen der Waren.“ Hier mache sich bemerkbar, dass gerade bei den Älteren inzwischen auch mal die Vorsicht überwiegt. Die meldeten sich dann schon mal ab. Und gelegentlich habe es schon Wartezeiten gegeben, weil die Hygieneanforderungen immer strenger werden. „Insgesamt“, so ergänzt Andrea Zwießler, Schatzmeisterin beim Tafelverein, „ist es aktuell etwas weniger geworden mit der Kundschaft, da überwiegt wohl die Vorsicht.“

Man wisse, versichert Nuber, dass die Bedürftigkeit nach wie vor bestehe – aber man spüre durchaus auch eine steigende Unsicherheit. Problematisch sei auch, wie sich die Vorstandmitglieder einig sind, dass viele der Helfer zur Hochrisikogruppen gehörten und nd manch einer auch schon deswegen hat absagen müssen. Deswegen wünsche man sich dringend mehr und gerne auch jüngere freiwillige Helfer bei der Tettnanger Tafel. Ab dem 18. Lebensjahr sei das freiwillige soziale Engagement möglich. Dann könne man auch wieder einen zweiten Tag öffnen. Noch sei man, so ist vom Vorstandsteam zu erfahren, im grünen Bereich – gerade bei den Back- und Frischwaren. Und im Team gelte laut Zwießler: „Mit Liebe organisiert, sortiert und präsentiert.“ Es zeichne sich aber ab, dass die besser organisierte Warenorganisation und -planung bei den Märkten auf Dauer zu fehlenden Überschuss-Warenmengen führten. Selbst bei den Saisonartikeln, bei denen es freilich antizyklisch zugehe, hätte man eine Abnahme der Restmengen bemerkt. Lebkuchen gäbe es zwar gerade nach Weihnachten – aber kaum Weihnachtsmänner.

Abhilfe schaffen wollen die Tafel-Organisatoren mit persönlichem Engagement: „Wir müssen auf die Märkte zugehen“, sagt Klaus Nuber. Auch deswegen seien Spenden nach wie vor immer höchst willkommen. Das gilt für Lebensmittel- oder Sachspenden ebenso wie für Geldspenden. Denn schließlich wollten Fahrzeuge, Treibstoff, Betriebsmittel, Heizung, Ausstattung- und andere Kosten auch finanziert sein. Und manchmal, berichten die Tafel-Helfer, komme auch gerade, wenn man etwas dringend braucht, eine Überraschung ins Haus. So hat Geschäftsführer Christian Herkommer vom Hobbybrauerversand „Hopfen und mehr“ gerade zum richtigen Zeitpunkt eine Kiste FFP2-Masken gespendet. Die seien ebenso für die Mitarbeitenden wie auch für die Kundinnen und Kunden gedacht. An Tafelkunden und -mitarbeiter zu denken, sei schon klasse, bedankt sich Nuber. Spenden dieser Art seien derzeit besonders hoch angesehen.