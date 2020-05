Tettnanger Tafel freut sich über 500 Euro

Die Tettnanger Krone hat Michael Hagelstein von der Tettnanger Tafel eine Spende in Höhe von 500 Euro übergeben. Kronewirt Fritz Tauscher: „Wir möchten die Tafeln auch gerade in diesen Zeiten unterstützen. Die Tafeln sind geschlossen und wir können nicht wie sonst direkt mit Getränkespenden helfen. Deswegen haben wir die Aktion Spendenpalette ins Leben gerufen.“ Über ein verlängertes Wochenende haben die Wirtsleute unterschiedliche Getränke auf einer Palette vor der Krone platziert. Die Getränke waren einerseits für Bedürftige gedacht, die aufgrund der geschlossenen Tafel dort derzeit nicht ihre Lebensmittel bekommen und andererseits für jeden Passanten, der gerade Durst hatte oder etwas an Getränken mitnehmen möchte und mit einer kleinen Spende gleichzeitig etwas Gutes tun wollte. So kamen innerhalb kürzester Zeit knapp 500 Euro an Spendengeldern zusammen, die von der Tettnanger Krone aufgerundet worden sind.