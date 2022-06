Tettnanger Sportler turnen in Lahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Acht Teilnehmer haben die Turnabteilung des TSV Tettnang beim Landesturnfest vom 25. bis 29. Mai in Lahr im Schwarzwald vertreten. Ingo Schlager trat beim Deutschen Sechskampf an und Harald Franzen, Marc Franzen, Timo Muranyi, Hendrik Sinnstein und Tobias Reutter haben sich im Wahlwettkampf erfolgreich gemessen.

Nach zwei ausgefallenen Turnfesten, dem Landesturnfest in Ludwigsburg 2020 und dem Deutschen Turnfest 2021 in Leipzig, war endlich wieder Turnfeststimmung bei den Tettnanger Teilnehmern angesagt. Gemeinsam mit der TSG Ailingen ging es im Bus nach Lahr, um das Quartiert in einer Gesamtschule in Ettenheim zu beziehen. Vier Tage Turnfest lagen nun vor den Turnern, nachdem sie das Klassenzimmer mit den Luftmatratzen und ISO-Matten vorbereitet hatten. Der Betreuungsverein vor Ort machte einen Spitzenjob, kümmerte sich um das leibliche Wohl am Morgen wie auch am Abend und organisierte am Freitag sogar einen DJ zum Abhotten im Schulhof bis morgens um 4 Uhr.

Im Seepark wie auch auf dem Markplatz gab es tagsüber viel auf den Bühnen zu sehen und abends wurde im Seepark kräftig aufgelegt. Am Donnerstag absolvierte Ingo Schlager seinen Deutschen Sechskampf, der sich fast über den ganzen Tag hinzog. Am Freitag startete dann der Wahlwettkampf für die restlichen Teilnehmer, der mit Turnen, Leichtathletik, Ropeskipping und Schwimmen den ganzen Tag ausfüllte.

Der Abschluss war am Sonntag mit einem tollen Festumzug durch die Lahrer Innenstadt und einer Abschlussfeier mit Bannerübergabe auf dem Markplatz. Mit vielen tollen Eindrücken nach einem gelungenen Turnfest waren sich alle Teilnehmer einig: „Nach dem Turnfest ist vor dem Turnfest!“, und wir freuen uns heute schon auf das Gauturnfest 2023 in Ailingen, das Landesturnfest 2024 in Ravensburg und das Deutsche Turnfest 2025 in Leipzig.