Tettnanger SPD zeigt sich besorgt um Personalsituation an Klinik Tettnang

Die derzeitige Situation und Entwicklung an der Klinik Tettnang ist kürzlich Thema bei der Sitzung des Tettnanger SPD-Ortsvereins gewesen. Nach einem Bericht des SPD-Stadtrats Bobby Plassery hätten sich die Anwesenden entsetzt über die aktuellen Entwicklungen am Tettnanger Krankenhaus gezeigt, schreibt der Ortsverein in einer Pressemitteilung.

Es herrsche Notstand beim gesamten Personal, bedingt durch Abwanderung und Kündigungen. Offene Stellen ließen sich nur schwer oder gar nicht besetzen. Dies sei nicht allein dem Pflegenotstand geschuldet, sondern insbesondere der massiven Verunsicherung der Belegschaft im Hinblick auf die Zukunft der Klinik. Ihren Anfang habe die „Misere“ demnach mit der Aussage von Landesgesundheits- und und Sozialminister Manne Lucha genommen, als dieser im Dezember vergangenen Jahres davon gesprochen habe, dass das Krankenhaus in Tettnang geschlossen werden solle.

Überlastung des Personals als Problem

Durch unterschiedliche Aussagen einzelner Mandatsträger sowie durch Zeitungsberichte, die unterschiedliche Konzepte zur Zukunft des Hauses erörterten, sei diese Tendenz verstärkt worden. Überlastung des verbleibenden Personals und mangelnde ärztliche Versorgung könnten schnell in eine Abwärtsspirale führen, wobei der Ausgang offen sei, schreibt der Ortsverband weiter.

Besondere Tragik erhalte diese Entwicklung angesichts der Tatsache, dass das Krankenhaus eine gut funktionierende Struktur hatte und einen guten Ruf genossen habe. Am 9. September sei dann dem jüngsten Bericht zu entnehmen gewesen, dass es gut um die Zukunft der Klinik Tettnang stehe. Die Aussage von Franz Klöckner, Geschäftsführer des MCB, dass für die Mitarbeitenden der Klinik Tettnang weiterhin Arbeitsplatzsicherheit besteht, stimme zuversichtlich.

Der SPD Tettnang sei die Absicherung der Zukunft der Mitarbeitenden des Tettnanger Krankenhauses sowie der Erhalt der gewerkschaftlichen Struktur, unabhängig vom zukünftigen Konzept, ein großes Anliegen.