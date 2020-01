Tettnanger Skizwerge toben sich in Balderschwang aus

Nachdem es im Zwergelkursskigebiet des Ski- und Sportclub Tettnang in Hopfen mit dem Schnee haperte, ist der SSC kurzfristig nach Balderschwang ans Riedbergerhorn ausgewichen. Dort wurden die Tettnanger Skifahrer mit schönem Wetter und sehr guten Schneeverhältnissen belohnt. Das Lehrteam reiste schon früh an und baute ein schönes Kinderland auf. Jedes Kind bekam ein Leibchen und ein Namensschild und dann ging es schon los, in zwei Gruppen aufgeteilt. Am Anfang war es beschwerlich mit dem Aufstieg über Gummimatten und ersten Schussfahrten, wie der Verein berichtet, aber es endete an Tag zwei mit Liftfahrten am Angerlift und Pflugkurven. Auch das „Dopingmittel“ Gummibärchen half über manchen Durchhänger der Kinder hinweg und am Schluss waren alle fröhlich. Foto: SSC