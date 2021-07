Tettnanger Senoren können sich endlich wieder treffen

Vor 18 Monate haben sich die Tettnanger Seniorinnen und Senioren zuletzt getroffen. Seitdem konnten coronabedingt keine gemeinsamen Nachmittage mehr stattfinden. Das soll sich jetzt wieder ändern.„Heute haben wir ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht in kurzer Zeit wieder zu den gemütlichen Nachmittagen einladen“, schreibt Marianne Geilig, erste Stellvertretende Vorsitzende des Seniorenrats, in einer Mitteilung. Nach langer Zeit, hat der Rat wieder ein Programm für drei Nachmittage zusammengestellt.

Bei dem ersten Treffen am 27. Juli wird der Nachmittag mit dem bekannten „Bodasee-Schwob“, dem oberschwäbischen Urgestein und Vollblutmusiker, Frieder Hahn gestaltet.

Für den zweiten Nachmittag hat der Rat ein Programm mit Miriam Eberhardt von der Schloss Apotheke zusammengestellt. In einem Vortrag soll es dann um das Thema „Umgang mit Medikamenten, die richtige Reihenfolge“ gehen.

Bei einem dritten Treffen schauen die Seniorinnen und Senioren sich einen Film über einen Flug mit dem Zeppelin von Hubert Veser an.

Interessierte müssen sich zu den Veranstaltungen anmelden. Näheres will der Seniorenrat bei einer offiziellen Einladung bekannt gegeben. Die Einladungen spreche bewusst auch Nichtmitglieder des Stadtseniorenrats an, so der Rat.