Tettnanger Schülerprojekt ist für Deutschen Engagementpreis nominiert

Lern-Rückstände aufzuarbeiten, die durch die Corona-Pandemie und das Homeschooling verursacht wurden, ist das Ziel des Projekts „Von Schülern für Schüler“ aus Tettnang. Die Initiative wurde nun für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Insgesamt 463 Nominierte haben bundesweit in diesem Jahr die Chance, mit der bedeutendsten Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland prämiert zu werden.

Nominiert wurde das Tettnanger Projekt im Zuge des Förderpreises für bürgerschaftliches Engagement des Landratsamts Bodenseekreis. „Von Schülern für Schüler“ soll allen Schülerinnen und Schülern gleichermaßen die Chance auf Bildung ermöglichen, heißt es in der Pressemitteilung. Das Angebot ist demnach kostenfrei und wird von Oberstufenschülern angeboten.

So funktioniert das Nachhilfeprojekt

Es findet über eine digitale Videoplattform statt und richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen fünf bis acht. Die Nachhilfe erfolgt sowohl in Lerngruppen, gegliedert nach Schulfach und Klassenstufe, als auch mit Einzelstunden und Lerntandems. So könne man individuell auf jedes Thema und jede Frage eingehen. Auch habe sich das Nachhilfeprojekt zum Ziel gesetzt, die teilnehmenden Jugendlichen durch spielerische Ansätze und Gruppenarbeiten miteinander in Kontakt zu bringen.

Chance auf Jury- oder Publikumspreis

Insgesamt 36 Nominierte für den Deutschen Engagementpreis kommen in diesem Jahr aus Baden-Württemberg, darunter auch das Projekt aus Tettnang. Nominiert werden können dabei jährlich Preisträger anderer Engagementpreise. Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen Organisationen des Dritten Sektors sowie von Experten und Wissenschaftlern. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie sowie die Deutsche Bahn Stiftung.

Die Nominierten haben nun die Chance, einen der fünf Jurypreise oder den Publikumspreis zu erhalten. Anfang September wird die Jury die Preisträger in fünf Kategorien auswählen. Die Jurypreise sind mit jeweils 5000 Euro dotiert. Alle anderen haben dann die Chance, zwischen dem 8. September und dem 19. Oktober auf Stimmenfang zu gehen, um den Publikumspreis und 10 000 Euro Preisgeld zu gewinnen. Die feierliche Preisverleihung findet am 1. Dezember in Berlin statt.