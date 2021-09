Tettnanger Schüler wählen schon mal den Bundestag

Eine fiktive Bundestagswahl konnten Schüler und Schülerinnen am Tettnanger Montfort-Gymnasium schon am Donnerstag bestreiten: Das Projekt Juniorwahl soll das politische Interesse bei jungen Menschen stärken.

Wählerverzeichnis erstellen und abgleichen, Wahlberechtigungen verteilen, Wahlzettel auspacken, Wahlkabinen aufstellen, Wahlurne versiegeln, Stimmen doppelt und dreifach auszählen und dann noch den Wahlablauf auf die Herausforderungen einer Epidemie abstimmen: Was viele erwachsene Wahlhelfer an diesem Sonntag leisten werden, erlebten Schüler des Leistungsfachs Gemeinschaftskunde.

Sie organisierten zusammen mit ihrer Lehrerin, Nadine Heuer, die Juniorwahl am Montfort-Gymnasium. Alle Schüler ab Klasse neun waren wahlberechtigt und konnten genau wie in der echten Wahl zwei Stimmen abgeben. Eigentlich wollte man ab Klasse acht wählen. In dieser Jahrgangsstufe startet nämlich die politische Bildung durch das Fach Gemeinschaftskunde. „Doch leider sind die achten Klassen gerade im Waldlandschulheim und konnten deswegen nicht mitwählen“, erklärte Nadine Heuer deren Abwesenheit.

Bei der Juniorwahl erhalten die Jugendlichen designgetreue Wahlunterlagen wie die echten Wahlberechtigten, die Lehrerinnen und Lehrer erhalten aktuelle Unterrichtsmaterialien, die Wahlhelfer werden für den Vormittag für ihr Amt vom Unterricht entbunden. Doch lohnt sich dieser ganze Aufwand?

Nadine Heuer meint: Ja. „In den letzten Tagen konnte ich immer wieder Schülergespräche hören, in denen es um die richtige Wahl ging. ,Was wähle ich, warum...?’ Viele Schüler haben sich durch die Wahl intensiver mit der Politik auseinandergesetzt und sich in einen lebendigen Diskurs begeben.“

Auch der Wahlvorstand (Schülerinnen des Leistungsfachs Gemeinschaftskunde) bestätigt diese Meinung. Man könne sich eine Wahl und ihre Organisation jetzt auch viel besser vorstellen.

Träger und Hauptorganisator des Projektes Juniorwahl ist der gemeinnützige und überparteiliche Verein Kumulus aus Berlin. Dabei wurde das Projekt der Juniorwahl von zahlreichen Universitäten begleitet. Sie untermauern die guten Erfahrungen des Montfort-Gymnasiums mit dem Projekt durch wissenschaftliche Begleitung, die zeigt, dass es eine Erhöhung der Wahlbeteiligung bei Erstwählern zu verzeichnen gab und Sympathiewerte für Parteien stiegen.

Erstaunlicherweise komme es auch zu einer Erhöhung der Wahlbeteiligung der Eltern von Schülern, die an ihrer Schule das Projekt hatten. Das ist das Ergebnis von Begleitstudien von Universitäten wie Stuttgart, Magdeburg, Berlin oder auch Stanford aus der Dauer von zwei Jahrzehnten.

Von Politikverdrossenheit ist am Montfort-Gymnasium mit über 90 Prozent Wahlbeteiligung jedenfalls nichts zu spüren. Während der Wahl selbst kamen interessante Fragen auf. Etwa: Brauchen wir eine Wahlpflicht? Viele Mitglieder des Wahlvorstandes sprachen sich spontan dafür aus, schließlich war schon die Organisation der Wahl selbst viel Arbeit. Einige Wählerinnen und Wähler machten dennoch von ihrem Recht des Nichtwählens Gebrauch. Von spontanen Einwänden wie: „Wer nicht wählt, darf auch nicht meckern“, ließen sie sich aber nicht in ihrer Entscheidung beirren.

Auch die Frage, warum man erst ab 18 Jahren wählen darf, wurde immer wieder angerissen. Bei einer Wahl, in der es stark um „die Zukunft unserer und der nachfolgenden Generation“ gehe, Stichwort Klimawandel, solle auch die jüngere Generation mehr Mitentscheidungsrecht haben, so eine Schülerin.

Über mangelnden Diskussionsstoff werden sich die Politiklehrer des Montfort-Gymnasiums in den nächsten Wochen bestimmt nicht beklagen können. Das Ergebnis wird zusammen mit der ersten Hochrechnung der wirklichen Bundestagswahl auf der Homepage des Montfort Gymnasiums veröffentlicht.

Weder Nadine Heuer noch die Schüler ihres Leistungskurses wollten Andeutungen über das Ergebnis machen. Es soll erst am Sonntag veröffentlicht werden, damit keine Einflussnahme auf das Wahlverhalten von Schülern ausgeübt wird, die bei der Bundestagswahl bereits „in echt“ wählen dürfen.

Bei der letzten Juniorwahl am Gymnasium hatten die Grünen eine absolute Mehrheit, ob es diesmal wieder so wird? „Schauen sie auf unsere Homepage“, empfiehlt Nadine Heuer.