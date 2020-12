Tettnanger Schüler am Manzenberg erhalten „Göffel“

Die Tettnanger Schüler am Manzenberg erhalten einen „Göffel“, also eine Mischung aus Gabel und Löffel. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

In besonderen Zeiten bedarf es besonderen Lösungen. „Die Stadt sowie die Schulen sind überglücklich, trotz der Corona-Bestimmungen weiterhin ein Essensangebot in der Mensa für die Schülerinnen und Schüler am Manzenberg anbieten zu können“, heißt es. Die Tage seien mitunter lang und da lerne es sich besser mit einem warmen Essen im Bauch.

Leider sei die gewöhnliche Essensausgabe aufgrund der Vorgaben nicht möglich. Daher gebe es schon seit ein paar Wochen ein Angebot zum Mitnehmen für die Schüler. Die Verantwortlichen seien sich darüber im Klaren, dass dieses Angebot eine Menge Müll produziere. Im Moment gebe es aber leider keine Alternative. „Gerade das Einwegbesteck ist vielen, zu Recht, ein Dorn im Auge. Daher gibt es jetzt eine nachhaltige Alternative: den Göffel“, schreibt die Stadt.

Bei der Kombination aus Gabel und Löffel sei sogar ein Messer integriert. Der Göffel ist leicht abwaschbar, entweder in der Schule oder zu Hause. Es gibt ihn in verschiedenen Farben. „Vielleicht nähen die kreativen Schüler oder deren Eltern noch einen Einsteckbeutel wie zum Beispiel für Sonnenbrillen. Schon steht dem täglichen Transport in der Schultasche nichts mehr im Wege“, heißt es. Den Göffel können die Schüler in der Schule für 1,20 Euro erwerben.

Die Stadt Tettnang hat durch eine Spende die Göffel-Aktion unterstützt und will so einen kleinen Beitrag zur Vermeidung des Einwegmülls leisten. Die Idee sei bei einer der regelmäßigen Mensa-Besprechungen mit Vertretungen der Stadt, des Caterers und den Schulleitungen entstanden, heißt es abschließend.