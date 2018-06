Tettnanger Schrauber retten Geräte vor dem Schrott

Defekte Wasserkocher, kaputte Kühlschränke oder zickige Laptops: Manfred Aumiller und Wolfgang Rohwer setzten in Tettnang alles instand, was zu ihnen ins Repair Café gebracht wird. Für ihr Engagement haben sie den stillen Ehrenamtspreis der Bürgerstiftung Tettnang erhalten.

So ganz stimmt das nicht – das mit dem „alles reparieren“, sagt Wolfgang Rohwer. Kafeevollautomaten oder Handybildschirme sind zum Beispiel von der Repartur ausgeschlossen, weil Unternehmen vor Ort keine Konkurrenz gemacht werden soll. Aber von 600 Aufträgen in den vergangenen Jahren konnten die Schrauber im Repair Café immerhin zwei Drittel reparieren. „Das ist ungefähr auch der weltweite Schnitt“, sagt Rohwer. Repair Cafés gibt es überall. Statt defekte Elektrogeräte oder auch Lederwaren wegzuschmeißen, kümmern sich Freiwillige darum. In Tettnang sind es 20 Aktive. Sie löten, kleben, schneidern und schreinern seit Januar 2016 immer einmal im Monat in den Lebensräumen für Jung und Alt im Pflegeheim St. Johann.

Rohwer selbst kümmert sich hauptsächlich um Laptops und hilft bei der Organisation vor Ort. „Weil es sinnvoll ist und Spaß macht“, sagt er zu seinen Beweggründen. Sein Kollege Manfred Aumiller ergänzt: „Es hilft einem auch selbst, wenn man anderen hilft.“ Die beiden machen ihre Arbeit gerne und haben sich sehr über den Preis der Bürgerstiftung gefreut. Beide Preisträger stammen nicht aus Tettnang. Wolfgang Rohwer kommt aus Nordeutschland und ist noch bis 2013 zur See gefahren. 1987 kam er nach Tettnang. Manfred Aumiller war selbstständig im Bereich Radio- und Fernsehtechnik und hat dann für die Bahn Lokomotiven gewartet. Er lebte lange Zeit auf Korsika. Als Ingenieur für Elektrotechnik ist Aumiller 1995 in Pension gegangen. Beide hatten sich auf eine Anzeige der Anlaufstelle für Bürgerengagement gemeldet und sind seitdem aktiv - auch abseits des Repair Cafés helfen sie in der Stadt in Gremien und bei Projekten oder bei älteren Mitbürgern aus. Sie genießen die Arbeit im Team, den Kaffee und das aktiv sein.

Nur Ersatzteile kosten etwas

Neben den Elektrikern an den Arbeitsplätzen gibt es auch Freiwillige, die den Ablauf koordinieren, Kaffee und Kuchen servieren oder den Empfang der Kunden betreuen. Diese kommen in ganz unterschiedlicher Zahl. Mal sind es neun am Tag, mal 33 in drei Stunden. Eine Reparatur ist lediglich so teuer wie die verbauten Teile, gern gesehen ist allerdings eine Spende. Meist seien es ältere Menschen, die ihre geräte zur Reparatur bringen, die Nachkriegsgeneration. „Es sind die Leute, die die Dinge noch wertschätzen“, sagt Rohwer. Das schönste Erlebnis hatte Manfred Aumiller, als er einmal einer Spielzeuglokomtive neues Leben eingehaucht hat. „Der Besitzer hatte sich so gefreut. Er hatte sogar Tränen in den Augen“, sagt er und ergänzt: „Das gibt auch persönliche Freude.“