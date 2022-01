Tettnanger Schlosskonzert soll unter Auflagen stattfinden

Trotz hoher Auflagen und schwierigen Rahmenbedingungen will Spectrum Kultur in Tettnang ein Zeichen setzen und Kulturveranstaltungen anbieten. Im Januar sollen deshalb laut einer Mitteilung von Spectrum wieder Konzerte stattfinden. Am Sonntag, 23. Januar, ist ab 18 Uhr das Duo Schepansky-Wehrmeyer bei den Internationalen Schlosskonzerten zu Gast im Neuen Schloss.

Das Schlosskonzert steht unter dem Motto „Von fremden Ländern und Menschen“ – die jungen Musiker nehmen die Zuhörer dabei mit auf eine Reise für Akkordeon und Violine, heißt es in der Ankündigung. Es geht dabei durch verschiedene Länder und Epochen.

Diese Regeln gelten für das Konzert

Ein besonderer Höhepunkt ist das Werk von Mikołaj Majkusiak: eine flirrende Sonate mit aufregenden Rhythmen – ein berauschender Hörgenuss laut Vorschau. Andere Reisestationen sind die jüdische Welt des Baal Shem Tov, das wilde Skandinavien und traditioneller rumänischer Tanz. Los geht’s „zu Hause“ bei Carl Philipp Emanuel Bach.

Das Duo Schepansky-Wehrmeyer ist am 23. Januar bei den Internationalen Schlosskonzerten zu Gast in Tettnang. (Foto: Karlheinz Krämer)

Vor dem Konzert findet im Südecksaal um 17:15 eine Programmeinführung mit Gerd Kurat und den beiden Musikern statt. Für die Veranstaltung gilt die 2G-Plus-Regel, wie Spectrum mitteilt.

Wer Zutritt erhält und wo es Tickets gibt

Zutritt erhalten demnach Geimpfte oder Genesene mit negativem Schnelltest (maximal 24 Stunden alt), Geimpfte, deren zweite Impfung mindestens 14 Tage und maximal drei Monate her ist, Geimpfte mit Booster-Impfung, Genesene, deren positiver PCR-Test maximal drei Monate her ist sowie Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren mit Schülerausweis.

Es wird zudem darum gebeten, einen digitalen Nachweis und einen Ausweis zur Kontrolle mitzubringen. Es gilt zudem die Pflicht, eine medizinische Maske auch am Sitzplatz zu tragen. Ab 18 Jahren gilt eine FFP2-Maskenpflicht, so Spectrum in seiner Ankündigung. Es gebe vor Ort keine Testmöglichkeit.

Tickets gibt es im Vorverkauf in der Tourist Information Tettnang für 22 Euro, ermäßigt für 11 Euro sowie auch telefonisch unter 07542 / 51 05 00 und bei Reservix. An der Abendkasse sind Tickets für 24 Euro beziehungsweise 12 Euro (ermäßigt) zu erhalten.