Tettnanger Schlossgarten Open Air findet 2023 wieder statt – Nennen Sie uns Ihre Wunschbands!

Dass es auch 2023 wieder Open Air Konzerte im Tettnanger Schlossgarten geben wird, steht bereits fest – soweit man in Pandemiezeiten Veranstaltungen ein Jahr im voraus fix planen kann. Jan Obri von der veranstaltenden Konzertagentur Vaddi Concerts zeigt sich jedoch zuversichtlich: Termin für das nächste Schlossgarten Open Air soll demnach vom 13. bis 16. Juli 2023 sein.

Doch welche Künstler an den vier Tagen auf der Bühne stehen werden, sei noch offen. Die Redakteurinnen und Redakteure der Schwäbischen Zeitung hätten da aber schon ein paar Vorschläge und haben ein Konzertprogramm mit ihren Wunsch-Bands zusammengestellt.

Welche Bands und Künstler würden Sie gern in Tettnang sehen? Schreiben Sie es in die Kommentare am Ende dieses Artikels!

Linda Egger:

Es gibt nur zwei Arten von Musik: „Rock“ und „Roll“ – so zumindest lautet ein Sprichwort, das Fans dieser Musikrichtung gerne zitieren. Die Band „The Baseballs“ bringt den Rock’n’Roll in neuem Gewand auf die Bühne und wäre die ideale Besetzung für das Tettnanger Schlosssgarten Open Air.

Die drei Sänger Sam, Digger und Basti verpacken auch gerne mal moderne Hits in ihren ganz eigenen 50er-Stil und hatten ihren Durchbruch im Jahr 2009 mit einer Coverversion von Rihannas „Umbrella“. Bei ihren Konzerten kann man gar nicht anders, als im Takt mitzuwippen.

Dass die Tettnanger auf Oldie-Musik und den Stil längst vergangener Jahrzehnte stehen, zeigt die große Resonanz bei den Konzerten von Dieter Thomas Kuhn in der Vergangenheit. Bei den „Baseballs“ hätten alle Altersgruppen gleichermaßen Spaß – diejenigen, die die Musik noch aus ihrer Jugend kennen ebenso wie jene, die sie durch Bands wie die „Baseballs“ neu für sich entdeckt haben.

Und eine passende Vorband gäbe es direkt aus der Region: „The Monroes“ kommen aus Vorarlberg, haben sich ebenfalls den 50er Jahren verschrieben und standen kürzlich als Vorband für Andreas Gabalier vor rund 100 000 Menschen im Olympiastadion auf der Bühne. Wenn das nicht für einen Auftritt in Tettnang qualifiziert, um das Publikum schon mal in Stimmung zu bringen...

Angela Schneider:

Welcher Act zieht in Tettnang beim Schlossgarten Open Air genug Leute? Wer passt denn überhaupt zur Ausrichtung der Veranstaltung? Hubert von Goisern fällt mir da spontan ein. Der österreichische Künstler - im Laufe eines intensiven Musikerlebens in Würde gealtert - hat seit seinen ersten Gigs mit den Alpinkatzen und einer Watzmann-Tournee (zusammen mit den Austropop-Größen Ambros, Prokopetz und Tauchen) unzählige Auftritte mit wechselnden Bands gespielt, Film- und weitere Musikprojekte realisiert, ein Buch geschrieben und immer wieder mit Künstlern aus aller Herren Länder zusammengearbeitet. Der Mann ist eine Rampensau, ein Entertainer, der auf der Bühne alles gibt. Einer, der nicht zur Ruhe kommt und immer wieder Neues probiert.

Gleichzeitig ist er nicht nur in der musikalischen Tradition seiner alpenländischen Heimat fest verwurzelt, sondern fügt ihr neues hinzu und formt sie um. In seinen oft politischen Texten bezieht er klar Stellung. Hubert von Goisern lässt sich in keine Schublade packen und bleibt seinem Stil dennoch treu - nicht zuletzt, weil er immer eine Steirische der Firma Novak spielt, deren typischer Klang für ihn von keiner anderen Firma erreicht wird. Aber keine Angst, langweilig wird’s nicht: Fans dürfen sich immer auf Überraschungen einstellen. Hubert von Goisern kann man sich immer anschauen.

Mark Hildebrandt:

In London und andernorts ist lediglich die virtuelle „Voyage“-Show zu sehen, aber auf die Bühne vor dem Tettnanger Schloss gehört noch einmal das Original: ABBA. Wo wäre ein besserer Ort für ein einmaliges Revival als vor dieser großartigen Kulisse? Zwar haben die vier ausgeschlossen, jemals wieder gemeinsam live auf einer Bühne zu stehen. Aber einmal ist eben keinmal.

Und für Agnetha, Anni-Frid, Benny und Björn wäre das ja fast wie ein kleines Privatkonzert. Sechs Mal sind sie 1979 im Wembley-Stadion aufgetreten, danach kehrte dann nach dem Bruch Stille ein. In Tettnang dürfte die Besucherzahl platzbedingt eher vierstellig sein. Aus Sicht der schwedischen Superstars muss das ja schon fast kuschelig wirken, fast wie eine Art Wohnzimmer-Konzert.

Es gibt wohl niemanden, der bei Dancing Queen, Mamma Mia oder Waterloo nicht mitsingen oder zumindest mitsummen kann. Da müssen es gar keine 130 000 Fans sein. Da reichen schon die paar Tausend Menschen aus, die in Tettnang vor die Bühne passen, um etwas zu schaffen, das in die Geschichtsbücher eingeht.

Tettnang 2023 würde dann in einem Atemzug mit Wembley 1979 genannt werden. Alle Menschen in Tettnang würden sich daran erinnern können, wo sie im Juni 2023 gewesen sind. Mehr Schweden im Schwäbischen: Die Hoffnung sollte man zumindest nie aufgeben.

Roland Weiß:

Meat Loaf ist tot, die Stones sind vermutlich zu teuer, bleibt nur die Wahl zwischen Manfred Mann’s Earthband (Davy ist tatsächlich immer noch on the road) und den Sportfreunden Stiller. Erstere rund um den demnächst 82-jährigen Manfred Sepse Lubowitz war schon mal da (na gut, das war im Juli 1998 und in einem Zelt in Gohren).

Also wird es das Trio aus Germering, das von München her eh einen kurzen Anfahrtsweg hat. Allerdings könnte es diesen auch erst 2024 in Kauf nehmen und dann mit einem neuen Gassenhauer aufwarten – remember „’54, ’74...“. Für die Winter-WM in Katar ist es 2023 sowieso zu spät – ganz unbesehen der Frage, wer dieses ungeliebte Ereignis überhaupt besingen mag.

Dann schon lieber Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Sie wurde mit Rücksicht auf das Tettnanger Open Air auf Mitte Juni bis Mitte Juli angesetzt, sodass das hiesige Freiluftevent 2024 direkt Bezug nehmen kann.

Zudem bleibt so noch Zeit, da die bisherigen Meisterdaten doch ein wenig holpern – „’72, ’80, ’96...“ Sicher ist aber heute schon, wie der Abschluss des Auftritts (wie immer Punkt 21.57 Uhr) vor sich geht: Dann wäre nämlich „Ein Kompliment“ an den Schlossgarten angebracht – fürs schönste Ambiente für ein Konzert, was unter der Vielzahl an Locations am See durchaus eine Auszeichnung ist.