Tettnanger schaffen Lebensräume im Garten

Im Garten insektenfreundlichen Pflanzen einen Platz zu bereiten und damit etwas gegen das Insektensterben tun– dazu ruft die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang auf.

Blütenbesuchende Insekten wie Biene und Schmetterling haben eine zentrale Funktion im Ökosystem. Wie die Anlaufstelle für Bürgerengagement in einer Mitteilung erklärt, haben sich die Lebensbedingungen dieser Insekten in den letzten Jahrzehnten jedoch stark verschlechtert. Auch in der Bodenseeregion wird die Landschaft immer grüner und blütenärmer.

Mehr Lebensräume für bestäubende Insekten schaffen – das ist auch das Anliegen von Tom Baunach, der derzeit eine Ausbildung als ehrenamtlicher Blühbotschafter absolviert und als Friedhofsgärtner schon jede Menge Wissen mitbringt.

Um die Tettnanger dabei zu unterstützen, in ihrem Garten insektenfreundliche Pflanzen auszusäen, bietet er eine telefonische Beratung an. Wer zu diesem Thema informiert werden möchte und Interesse an Saatgut hat, meldet sich einfach telefonisch bei Melanie Friedrich von der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang. Sie vermittelt den Kontakt dann an Tom Baunach.

So lange der Vorrat reicht stellt die Stadt das per Post verschickte Saatgut kostenlos zur Verfügung, denn für den erfolgreichen Kampf gegen das Insektensterben ist es auch wichtig, dass das für die Region passende, nachhaltige Saatgut verwendet wird. Die häufig verwendeten einjährigen, exotischen Blühmischungen helfen den Insekten weniger als langlebige, heimische Wildpflanzen oder naturnahe, sich selbst erneuernde Sorten.