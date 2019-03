Tettnanger sahnen ab

Die Tettnanger Fechtjugend hat am Samstag beim Heimturnier Montfort Flore T Pokal“ mit einer überzeugenden Teamleistung und den meisten gesetzten Treffern den Vereinswanderpokal gewonnen. Mit einem ersten Platz für Julia Neumeister, Silber für Paul von Dewitz und Alexander Neumeister und Bronze für Jonas Herzog, Paul Stohr, Winston Cheng, Finn Wattenbach und Noel Rilling, der in der U14 und U17 Dritter wurde, war die TSV-Equipe überaus erfolgreich.

Die Beteiligung am noch jungen, offenen Ranglistenturnier der Internationalen Bodensee Fechterschaft (IBF) war mit mehr als 50 Startern erfreulich hoch. Laut Veranstalter eröffnete die U14-Fechtjugend das Turnier, bei der sich die ambitionierten TSV-Florettspezialisten mit Bewerbern von Bad Cannstatt bis Wangen um die Pokale duellieren konnten. Über die Vor- und Zwischenrunde konnten sich die Tettnanger Paul von Dewitz, Finn Wattenbach, Noel Rilling und Ruwen Schmidt auf aussichtsreiche K.o.-Setzplätze fechten.

Auch Tobias Reutter konnte sich als Fünfter TSV-Fechter ins Viertelfinale kämpfen, musste dort aber ebenso seinem Gegner den Vortritt lassen wie Ruwen Schmidt im vereinsinternen Duell Finn Wattenbach. In den Halbfinals konnten sich der Neu-Ulmer Nils Bosserhoff gegen Finn und Paul gegen Noel durchsetzen. Das Finale ging an den Neu-Ulmer, doch gelang den Hausherren mit Silber und zweimal Bronze ein guter Start.

Der Funke sprang auf die U12 über: Nach der Vor- und Zwischenrunde standen in den Halbfinalen erneut drei TSV-Vertreter einem Neu-Ulmer gegenüber. Winston Cheng mühte sich gegen den Neu-Ulmer Joshua Kießling, hatte jedoch das Nachsehen. In der anderen Partie qualifizierte sich Alexander Neumeister gegen Paul Stohr für das Finale. Wie die U14, musste sich auch die U12-Vertreter mit Silber und zweimal Bronze begnügen. In der Vereinswertung war das TSV-Team bereits klar in Führung gegangen. Und als Jonas Herzog bei der U10 einen weiteren dritten und Julia Neumeister Platz eins beisteuerten, war der Vorsprung angewachsen.

Nun begann die kritische Phase um den Vereinspokal. In der U17 griffen lediglich drei ausgeruhte Tettnanger in den Wettkampf ein, während die bereits ausgezeichnete, allerdings müde U14-Riege erneut gegen die älteren Gegner auf Trefferjagd ging. Nur zwei U17-Fechter schafften es, sich vor Noel Rilling, Finn Wattenbach, Ruwen Schmidt und Paul von Dewitz, die geschlossen die Plätze drei bis sieben belegten, zu setzen.

Als Höhepunkt des Tages nahm die TSV-Fechtjugend mit 676 gesetzten Treffern den von Biberach zurückeroberten Montfort Flore T Pokal jubelnd entgegen.