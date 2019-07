Tettnanger Reiter freuen sich über zahlreiche Siege

Die Reiter des RFV Tettnang sind erfolgreich in die Freiluftsaison gestartet. Vor allem für Bernd Maier und den Wallach Santino läuft bislang alles nach Plan. Zwei Siege in Klasse L konnte er in dieser kurzen Saison schon erreiten. Bei den Turnieren in Isny und Rielasingen-Worblingen ging er als Sieger hervor. Zudem stehen ein zweiter, ein zehnter und ein vierter Platz in seiner Bilanz.

Auch Julia Seifried holte sich mit ihrem Pferd Bachmat bereits einen Sieg: Am vergangenen Sonntag gab es die goldene Schleife in der Springprüfung Klasse L mit steigenden Anforderungen. In den weiteren Wettkämpfen belegte das Duo in mehreren L-Springen die Plätze zwei, vier, fünf und acht. Ihre Schwester Ina Seifried reitet in dieser Saison mit zwei Pferden. Mit der sechsjährigen Landprinzessin belegte sie in Sauldorf-Boll und Kisslegg im Springpferde A die Plätze vier und acht. Mit ihrem zweiten Pferd Farciarz landete sie in Schmalegg auf dem fünften Platz im Punkte A-Springen. Auch Mutter Heike Seifried ist erfolgreich. Mit Bachmat belegte sie in Bad Schussenried in der Springprüfung Klasse A Ü50 den zehnten Platz.

Natalie Troll ist diese Saison ebenfalls mit zwei Pferden im Parcours unterwegs. Mit Scheckstute Charisma holte sie in der Punktespringprüfung Klasse A einen zehnten und einen achten Platz. Mit der braunen Stute Davida konnte sie einen neunten und einen zweiten Platz in der Springprüfung Klasse A sichern. Auf dem Reitturnier in Überlingen ritt sie mit Davida in der Stilspringprüfung Klasse A gar auf den ersten Platz und nahm die goldene Schleife mit nach Hause.

Ebenfalls einen Sieg konnte Peter Hutter mit Calido di Coco verbuchen. In Wangen gewann er mit der Ü50-Mannschaft ein A-Springen. Im normalen A-Springen belegte er Platz vier. Mit seiner neuen Stute Cocada di Coco reitet Peter Hutter Springpferdeprüfungen und belegte in der Klasse A bislang die Plätze neun, fünf und vier.

Noch ein Sieg für die Tettnanger Springreiter holte sich Mara Berndt mit ihrer Stute Candlelight. Belegten die beiden beim Turnier in Sauldorf-Boll noch den sechsten Platz und in Leutkirch-Diepoldshofen den vierten Rang, gab es in Isny dann die goldene Schleife für den Sieg in der Springprüfung Klasse A** mit steigenden Anforderungen. Mit den Pferden Cembalo und Caruso holte sie zudem jeweils einen neunten Platz im A-Springen.

Nicole Hartmann ist mit ihren beiden Pferden Flashlight und Vermont ebenfalls erfolgreich unterwegs. Aus der Liste der Platzierungen stechen vor allem die zweiten Plätze in der Glücksspringprüfung und der Springprüfung Klasse A** in Überlingen heraus.

Auch die Breitensportreiter konnten schon Erfolge vorweisen. Auf dem Orientierungsritt in Wolfegg konnte das Paar Beate Maier und Katja Strantz mit den Pferden Dolly und May den 20. Platz erreichen, das Paar Corinna und Juliane Hirscher belegte mit ihren Isländern den neunten Rang, ebenso auf dem Orientierungsritt in Altshausen bei den gelben Husaren.