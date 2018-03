Tettnanger Reisebüro spendet 2000 Euro an Bürgerstiftung

Die Reisewelt Montfort hat der Bürgerstiftung „Menschen für Tettnang" einen Betrag in Höhe von 2000 Euro gespendet. Reisewelt-Geschäftsführer Jürgen Niedermaier übergab dem Vorsitzenden der Bürgerstiftung, Dieter Baur, kürzlich den Scheck in entsprechender Höhe, heißt es in einer Mitteilung der Bürgerstiftung.

Das Tettnanger Reisebüro war Ende 2017 in neue Räumlichkeiten in der Karlstraße gezogen. Das alte Inventar wurde dabei durch neues ersetzt. Die Erlöse aus dem Verkauf der alten Einrichtungen ergaben 1500 Euro. Reisewelt-Geschäftsführer Jürgen Niedermann schoss bei dem Gedanken daran, diesen Betrag einem wohltätigen Zweck zukommen zu lassen, gleich die Bürgerstiftung Tettnang durch den Kopf. Zusätzlich zum Inventar-Erlös erhöhte Niedermaier den Betrag um weitere 500 Euro aus seiner persönlichen Kasse

„Wir sind Herrn Niedermaier und der Reisewelt Montfort sehr dankbar für seine Spende. Er ist ein tolles Beispiel dafür, wie die Bürgerstiftung ‚Menschen für Tettnang‘ unterstützt werden kann, um ihren Stiftungszweck zu erfüllen", sagte der Stiftungsvorsitzende Dieter Baur