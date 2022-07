Tettnanger Realschüler wollen mit Fahrrad-Aktion ein Zeichen setzen

Kurz vor dem Start der Sommerferien hat die Tettnanger Realschule am Montag ihre Schülerinnen und Schüler wieder dazu aufgerufen, mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Organisiert wurde die Aktion von Schülersprecher Ben Heidrich und der SMV.

Mehr als 250 Schüler radeln mit

Und die Kinder und Jugendlichen sind dem Aufruf zahlreich gefolgt, auch das Wetter spielte mit. Mehr als 250 Schüler seien laut Pressemitteilung am Montagmorgen mit dem Rad zur Schule gefahren. Ziel der Aktion ist es, ein Zeichen zu setzen: „Das ist sicherlich eine gute Sache für unsere Umwelt und man hat sich zugleich noch an der frischen Luft bewegt“, so Ben Heidrich.

Die Schüler hätten an dem Tag viel Spaß gehabt und sicherlich werde der eine oder die andere auch in Zukunft häufiger mit dem Rad zur Schule fahren, heißt es weiter.