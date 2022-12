Tettnanger Realschüler basteln den Christbaumschmuck für das Rathaus

Mit viel Freude und Fantasie haben Schülerinnen und Schüler der Klassen 5a, 6c, 9b und 9c sowie der Kunst AG (unter der Leitung von Susanne Rodinger) der Realschule Tettnang den Christbaumschmuck für die beiden Weihnachtsbäume im Rathaus im Erdgeschoss sowie im ersten Stock angefertigt.

Dank der Kreativität der Schülerinnen und Schüler erstrahlen die Weihnachtsbäume in neuem Glanz, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die schönen Exemplare können während der Öffnungszeiten des Rathauses bewundert werden. Auch in der Kita Schäferhof und im Waldkindergarten waren die Kinder in den vergangenen Wochen fleißig am Basteln.

Führung durch das Büro des Bürgermeisters

Sie durften den Christbaumschmuck für die zwei Bäume vor dem Rathaus und der Tourist Information herstellen. Pünktlich zum ersten Advent wurden die Christbäume von den Kindern der beiden Kindertagesstätten geschmückt. Mit viel Spaß und Tatendrang waren die Mädchen und Jungen zugange.

Im Anschluss durften die Kinder das Büro des Bürgermeisters besichtigen und gelangten durch die „Geheimtüre“ in den Sitzungssaal. In der Teeküche des Rathauses standen dann für die fleißigen Helfer warmer Kakao und Lebkuchen zur Stärkung bereit.