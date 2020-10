Tettnanger Rat stimmt Regeln gegen Korruption zu

Freie Wähler und FDP distanzieren sich von Konrad Renz

In einer Stellungnahme äußern sich Freie Wähler und FDP in Bezug auf Renz Positionspapier „Baulandpolitik – Tettnanger Modell“ (das Thema des Artikels „Konrad Renz greift Bürgermeister an“ vom 20. Oktober ist) und zu seinem Verhalten in Gremiensitzungen:

„Die Freie Wähler/FDP-Fraktion im Gemeinderat Tettnang distanziert sich von den kruden Äußerungen von Gemeinderat Konrad Renz. Herr Renz hat durch sein fragwürdiges Verhalten gegenüber einzelnen Gemeinderatsmitgliedern, Teilen der Verwaltung und nicht zuletzt gegenüber Herrn Bürgermeister Walter bei uns für Irritiation und Missbillligung gesorgt.

Die Fraktion der Freien Wähler / FDP steht unumstößlich für eine offene, tolerante, pluralistische und weltoffene Gesellschaft. Wir verstehen unter kommunaler Politik den politischen Diskurs auf Augenhöhe ohne Polemik und der Herabsetzung von Andersdenkenden. Konrad Renz schadet unserer Meinung nach mit seinem Verhalten nicht nur unserer Fraktionsgemeinschaft, sondern auch dem Ansehen des Gemeinderats in der Öffentlichkeit.“ (sz)