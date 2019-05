Tettnanger radeln für die Freundschaft

Die beiden Radgruppen der Jumelage-Städte Tettnang und Saint Aignan ließen sich für ihr jährliches Programm dieses Mal etwas ganz Besonderes einfallen: Zur Abwechslung sollten die gemeinsamen Rad-Aktivitäten nicht im Umfeld einer der beiden Partner-Städte stattfinden, heißt es im Pressetext. Darum führte die Tour der Radler in die französische Weinregion Burgund.

Nach den gemeinsamen Touren in den Vorjahren, wie zum Beispiel die Radtour entlang der Loire oder (im Folgejahr) auf dem Bodensee-Königsee-Radweg Richtung Tettnang, sollte in diesem Jahr die Unesco-Weltkulturerbe-Region Burgund das Ziel sein, welches die Radler erkunden wollten. Die begeisterten Radfreunde aus St. Aignan und Tettnang kamen laut Mitteilung voll auf ihre Kosten.

Auf Radwegen fuhren sie mitten durch die schon leicht grün leuchtenden Weinberge und immer wieder durch gemütliche Orte. Dann zeitweise auch entlang des Kanals de Bourgogne. Am letzten Tag stand die Überquerung zweier Bergketten, die teilweise dicht bewaldet waren, an. Zum Schluss lief es leicht (den Kanal entlang) zum Aufenthaltsort Santenay.

Die Tourenplanung hatte der Tettnanger Hubert Hakspiel schon im Vorfeld für seine Mitfahrer (13 Deutsche und zehn Franzosen) gemacht. Wie aus dem Pressetext hervorgeht, legten einige einen Tag zur Besichtigung des Städtchens Beaune ein.

Die gemeinsamen gemütlichen Abende in einer einfachen Gemeinschaftsunterkunft in Santenay seien von guten und lustigen zweisprachigen Gesprächen geprägt gewesen, so die Mitteilung. Auch der mitradelnde Tettnanger Bürgermeister Bruno Walter sowie die beiden Vorsitzenden des Jumelage-Komitees, Jean-Christophe Mandard (Saint Aignan) und Sonja Hänle (Tettnang) waren von dem ausgesuchten Ziel angetan und freuten sich über das gute Gelingen der insgesamt fünftägigen Reise.