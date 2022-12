Tettnanger präsentiert Soloprogramm über die Kuriositäten einer Kreuzfahrt

Ihr neues Veranstaltungsjahr beginnt die Stadtbücherei Tettnang mit einem amüsanten Soloprogramm über die Kuriositäten einer Kreuzfahrt. Am Dienstag, 12. Januar 2023, nimmt der in Tettnang lebende Joerg Herrmann sein Publikum mit auf hohe See und erzählt, was passieren kann, wenn man in einem Schiff die Welt umrundet.

Was auf hoher See alles passieren kann

Wenn man in einem schwimmenden zuhause fremde Kulturen und Welten erforscht. Wenn die Wellen nicht nur das Mittagessen durcheinander wirbeln. Aber was hat der Hecht damit zu tun? Im Schwäbischen zur Welt gekommen und in der Welt aufgewachsen, ist Joerg Herrmann jetzt wieder in die „fast“-Heimat zurückgekehrt, heißt es in der Vorschau.

Nach Aufenthalten unter anderem in Frankfurt am Main und Salzburg hat er in Tettnang sein neues und am Theater Konstanz sein berufliches Zuhause gefunden. Er ist ehrenamtlich sowohl bei Spectrum-Kultur als auch im Verein KiTT– Kino und Kleinkunst in Tettnang aktiv.

Sein Soloprogramm wurde für die Reihe „vollMond“ am Theater Konstanz entwickelt und hatte dort im Sommer dieses Jahres Premiere. Es wurde von ihm zusammen mit Christa Mühl entwickelt.