Tettnanger präsentiert barocke Harfenklänge

Harfenklänge eines echten Könners gibt es am Freitag, 24. September, bei einem Konzert im Neuen Schloss in Tettnang zu erleben. Um 20 Uhr präsentiert der in Tettnang geborene Maximilian Erhardt walisische Harfenmusik des Barock. Zur Aufführung kommen laut Vorschau unter anderem Werke von Georg Friedrich Händel, John Parry, Antonio Vivaldi und John Burton. Maximilian Erhardt trat bereits mit Barockorchestern, in Kammermusikensembles, in Theater- und Opernproduktionen sowie als Solist in ganz Europa auf. Die Bestuhlung bei dem Konzert wird laut Veranstalter so erfolgen, dass zwischen den angemeldeten Gruppen und Personen jeweils ein Mindestabstand eingehalten werden kann. Der Vorverkauf erfolgt per E-Mail an info@schloss-tettnang.de oder telefonisch unter 07542 / 946 98 50. Die Karten werden dann an der Abendkasse hinterlegt und dort bezahlt.