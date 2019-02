Tettnanger Pop-Nachwuchs spielt im Bäumle

Einen Akzent hat vor Kurzem das Bandkonzert der „Groove Academy“, der Popularabteilung der Musikschule Tettnang, in der Szenekneipe Bäumle gesetzt. Die Veranstaltung bildete den Abschluss einer Aktionswoche, in der sich der Popularbereich in mehreren Schulen präsentiert hatte. Offenbar war das Event für die Zuhörer bei freiem Eintritt attraktiv, denn das Bäumle war rappelvoll, heißt es in einer Mitteilung der Musikschule. Los ging es mit den Saitenwürschtle, einem Ensemble bestehend aus jungen Gitarristen, das sich unter der Leitung von Gunther Schreiber mit zwei Stücken vorstellte. Anschließend überzeugte die Band Thunderchord bei ihrem Debut in neuer Besetzung. Danach spielte die Djembengruppe aus der Uhlandschule, die von Volker Schreiber betreut wird. Weiter ging es mit der Band Die Unicorns unter der Leitung von Roy Spiller, die schon mit erstaunlicher Qualität mehrere Tunes moderner Popmusik zum Besten gab. Die erst kürzlich formierte Band Yellow W.C. überzeugte mit aktuellen Popsongs, bevor die in der Tettnanger Szene bereits bekannte Formation Second Flash (beide werden von Martin Giebel betreut) mit Oldies und Partysongs das Finale markierte.