Tettnanger Pilger besuchen Israel

Eine Gruppe von Pilgern aus Tettnang hat sich unlängst zusammen mit Pfarrer Rudolf Hagmann auf den Weg nach Israel gemacht. Wie das katholische Pfarramt mitteilt, besuchte man zahlreiche Gedenkstätten und Sehenswürdigkeiten und erfuhr außerdem vieles über die geschichtlichen Hintergründe, die zur Gründung des heutigen Staates israel führten.

Bei einer Wanderung durch die Wüstenschlucht sprach Pfarrer Hagmann über die Anfänge des jüdischen Glaubens und den Bund zwischen Gott und den Menschen – ein Glaube, auf dem letztendlich auch das Christentum aufbaut. Ein berührender Gottesdienst oberhalb eines großen Erosionskraters, mit einem weiten Blick über die Negevwüste, beschloss den ersten Reisetag.

Am zweiten Tag erreichte die Gruppe, nach einer Fahrt quer durch die Wüste, die Feste Massada auf einem Felsplateau hoch über dem Toten Meer. Nach einer wechselvollen Geschichte wurde sie 70 n.Chr. gegen den erbitterten Widerstand der Zeloten von den Römern erobert. Ihre Überresete seien heute Symbol für den kampf des jüdischen Volkes um Freiheit und Unabhängigkeit. Im Anschluss an ein Bad im Toten Meer ging es zum Quartier in Jerusalem, dem deutschen Pilgerhaus St. Charles.

Jerusalem, die Stadt, in der die drei monotheistischen Weltreligionen, Judentum, Christentum und Islam ihre Heiligtümer haben, bot natürlich eine Vielfalt von Sehenswürdigkeiten. Der islamische Felsendom mit seiner weithin strahlenden goldenen Kuppel, die Klagemauer als Überrest des zerstörten jüdischen Tempels, der Ölberg mit dem Garten Gethsemane, die christliche Grabeskirche, die über der Hinrichtungsstätte und dem Grab von Jesus errichtet wurde, sind nur ein paar davon.

Bei einem Gottesdienst in der Gethsemanegrotte sprach Pfarrer Hagmann tags darauf über die „Passion“ Jesu: seine Leidensgeschichte, aber auch seine Leidenschaft für seine Sache, für die er bereit war, sogar den Tod am Kreuz zu erdulden. Ein Gang durch die Holocaustgedenkstätte Yad Vaschem erinnerte dann mit bedrückenden Bildern an das Leiden der sechs Millionen Opfer der Judenverfolgung in der nationalsozialistischen Ära. Der Besuch der Geburtskirche in Bethlehem und die Besichtigung einer Grotte auf den Hirtenfeldern in der Nähe der Stadt ließen das Geschehen bei der Geburt Jesu lebendig werden.

Am nächsten Vormittag gab es die Gelegenheit, an einem Schabbat- Gottesdienst in der Großen Synagoge von Jerusalem teilzunehmen – ein beeindruckendes Erlebnis, das die meisten Mitreisenden zum ersten Mal mitmachten. Über die Via Dolorosa folgte die Pilgergruppe anschließend dem Weg, den Jesus vom Haus des Pilatus bis zur Kreuzigungsstätte zurücklegte.

Weitere Stationen waren ein Besuch in Nazareth mit ihrer Verkündigungsbasilika dem Haus von Petrus, dem Berg der Seligpreisungen und der Brotvermehrungskirche in Tabgha. An diesen Orten und bei einer Bootsfahrt über den See wies Pfarrer Hagmann immer wieder auf die entsprechenden Erzählungen in den Evangelien hin und verdeutlichte, wie sehr diese Botschaften bis auf den heutigen Tag ihre Gültigkeit besitzen.

Die Golanhöhen waren das Ziel des nächsten Tages. Bis zur Grenze mit Syrien führte der Weg und der Reiseführer erklärte, warum der Besitz des Golan für Israel so wichtig ist.

Am vorletzten Reisetag besichtigte die Gruppe noch die ehemalige Kreuzfahrerstadt Akko mit dem unterirdischen Johanniterritter-Viertel und Haifa, Mittelmeerhafen und drittgrößte Stadt Israels.

In Tel Aviv-Jaffa, der lebhaften und kosmopolitischen Metropole des Landes, verbrachte die Reisegruppe aus Tettnang schließlich den letzten Abend und die letzte Nacht der Reise, bevor sie sich nach einem morgendlichen Dankgottesdienst und einer kurzen Stadtrundfahrt wieder auf die Heimreise an den Bodensee machte.